VIDEO | Marco Antonio Solís y su esposa Cristy protagonizan un tierno beso en la ceremonia de los Grammy 2023

Marco Antonio Solís fue uno de los invitados a la ceremonia de los Premios Grammy 2023 que se celebraron en el Crypto-com Arena, en Los Ángeles, Estados Unidos, el michoacano acudió de la mano de su esposa Cristy, quien cautivó con su belleza tras su paso por la alfombra roja del gran evento.

El integrante de Los Bukis estuvo nominado a “Mejor Álbum Regional Mexicano” con el disco “Qué ganas de verte (Deluxe)”, sus contrincantes fueron Chiquis Rivera con “Abeja Reina”, Christian Nodal con “Forajido EP #1”, Los Tigres del Norte con “La Reunión (Deluxe)”, y Natalia Lafourcade con “Un Canto por México – El Musical”, quien fue la ganadora de la noche.

Aunque “El Buki” no pudo levantar la presea, si pasó un agradable momento y junto a su amada fueron los protagonistas de un tierno beso, que después el intérprete de “Tu Cárcel”, “Si no te hubieras ido” y “Dios bendiga nuestro amor” publicó en su cuenta de Instagram en donde recibió la reacción de miles de personas.

Algunos de los comentarios reconocían el gran amor que proyectan, mientas que también hubo algunas críticas en la que cometan que les hace falta pasión, entre otras cosas que añadieron los usuarios de Internet que siempre están al pendiente de la vida personal y de la carrera del maestro de la canción.

“Buenos días a ambos, esos piquitos no me convencen, falta pasión de enamorados, igual va mi felicitación. Son marido y mujer no tiene por qué aparentar al públicos, se nota el amor verdadero, es como una mosca en la miel pegados en pasión ardiente”, dijo el usuario emy_paez123.