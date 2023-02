Adiós al Buki, Los Tigres del Norte y Christian Nodal, ella es la mujer que los opacó en los Grammy 2023 y arrebató el premio

La ceremonia de los Premios Grammy 2022 se llevó a cabo desde el Crypto-com Arena, en Los Ángeles y aunque en su mayoría son artistas americanos los que estuvieron presentes, el poder mexicano y latino también estuvo representado por grandes exponentes, quienes subieron al escenario a recibir una presea por su talento.

Una de las categorías que fue premiada es “Mejor Álbum Regional Mexicano” en donde los contrincantes fueron Chiquis Rivera con “Abeja Reina”, Los Tigres del Norte con “La Reunión (Deluxe)”, Christian Nodal “Forajido EP #1”, Marco Antonio Solís con “Qué ganas de verte (Deluxe)” y Natalia Lafourcade con “Un Canto por México – El Musical”, siendo la última estrella la gran ganadora de la noche.

Esta es la tercera ocasión en la que Natalia Lafourcade es acreedora a un Premio Grammy y ahora lo hace con este álbum que nació como un cortometraje que empezó a trabajarse desde 2019 con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción del “Centro de Documentación del “Son Jarocho” afectado por un sismo en 2017.

El proyecto de 24 minutos fue lanzado en 2021 a través de Facebook, después por YouTube para terminar por convertirse en un álbum que está en todas las plataformas musicales. “Un canto por México es una voz colectiva. Me gusta decir que es como un árbol de la vida que desde su semilla emprende en un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura que se expande y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza. El canto al amor y al desamor”, aclara la cantautora en el clip.

La estrella de 38 años no acudió a la ceremonia de los Grammys, pero si escribió un agradecimiento muy amplio y especial para todos los que formaron parte del gran proyecto con el que resultó triunfante, destacó el amor que le tiene a México, fuente y principal inspiración para crear el álbum música.

“La lista de agradecimiento es enorme. Principalmente quiero dedicar este momento a mi gente mi país mi cultura y tradición que tanto me enseña y me inspira. Thank you so much @recordingacademy to all the members that had voted for this album that shows this musical we made with so much love. Gracias a la comunidad de músicos y músicas viviendo en Xalapa Veracruz por ser mi inspiración y por venir a enriquecer mi mundo musical”, dijo la cantante.