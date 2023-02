Marco Antonio Solís reveló sus sentimientos sobre el éxito de la nueva canción de Shakira contra Piqué

Marco Antonio Solís se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser una persona que no le gusta meterse en las polémicas y solo se enfoca en la familia y su profesión. Es que “El Buki” es de la vieja escuela donde se dice que hay que quedar bien con todos porque nunca se sabe las vueltas de la vida.

De todas maneras, El escandalo Shakira y Gerard Piqué tras el estreno de la Bizarrap Music Session 53° quien parece tener algo para decir es Solís. Por lo que se entiende, el cantante parece un poco molesto con la colombina por la dureza con que ataca a la nueva novia de 22 años Clara Chía Martí con quien el jugador habría cometido múltiples infidelidades.

Shakira y Piqué. Fuente: Archivo.

Solís no está de acuerdo con Shakira

Marco Antonio Solís no está muy de acuerdo con un fragmento de la canción contra Gerard Piqué donde dice: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena; tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, haciendo una clara alusión directa a la novia del ex futbolista de Barcelona.

Cuando “El Buki” hablo de Shakira, expresó que quizá le había parecido demasiado el nivel de exposición de su vida personal, pues más allá de sus problemas tienen dos hijos en común y carreras en las cuales ambos son figuras públicas de alcance masivo por lo cual sus problemas personales se tornaron en pasión de multitudes.

Marco Antonio Solís. Fuente: Instagram @marcoantoniosolis_oficial

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también”, fueron las palabras de Marco Antonio Solís sobre el conflicto.

SIGUE LEYENDO

La hija de Marco Antonio Solís derrite la red con un ajustado pantalón animal print

Desde Miami, la esposa de Marco Antonio Solís posa con un entallado vestido y enciende la red