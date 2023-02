La hija de Marco Antonio Solís derrite la red con un ajustado pantalón animal print

Marco Antonio Solís es uno de los artistas más queridos de México y un referente para miles de cantantes, de distintas generaciones, que han crecido con su música. Su legado no solo tiene que ver con su estilo, sus letras y presencia sobre el escenario, sino que sus opiniones y pensamientos también calan hondo.

Con más de 2,8 millones de seguidores en las redes sociales, el “Buki” sigue dando pasos firmes con su trayectoria y regalando postales de sus conciertos, viajes y familia. Recientemente, ofreció una conferencia de prensa en la que, entre otros temas, dio su opinión sobre la canción “BZRP Music Sessions #53” que la cantante Shakira puso en los oídos del mundo.

“Híjole. En mi caso personal yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y además lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasa en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, manifestó Marco Antonio Solís.

El artista de 63 años evitó meterse en la polémica y solo se limitó a remarcar que él no expondría de esa manera situaciones de su vida privada. “Personalmente no sé si lo haría. No es mi perfil”, sentenció. Así, el cantautor mexicano quedó incluido en la lista de los famosos que se han expresado sobre el hit del momento y las repercusiones que éste ha causado.

El posteo de la hija de Marco Antonio Solís

Si de la vida personal del “Buki” hablamos, no podemos despegarnos de su familia. El artista tiene cuatro hijos: Alison, Marco Antonio Solís Jr., Marla y Beatriz, ésta última producto de su relación con la actriz Beatriz Adriana y con quien recién reforzó su vínculo hace una década atrás.

En este marco, la hija de Marco Antonio Solís se destaca también como cantante y en las redes sociales por sus publicaciones. En esta oportunidad, subió un video en las historias de su cuenta de Instagram en donde se lució con un ajustado pantalón animal print. Beatriz Solís despertó así nuevamente el interés de la platea masculina que no dudó en dejarle miles de likes.

