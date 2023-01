Marco Antonio Solís: estas son las profesiones en las que “El Buki” trabajara si no fuese cantante

¿Alguna vez imaginaste a Marco Antonio Solís como payaso de fiesta infantil o como sacerdote?, pues, aunque es difícil de creer, el cantante michoacano no siempre se sintió atraído por la música y en algún momento de su vida pensó en dedicarse a alguna de estas profesiones.

Marco Antonio Solís es sinónimo de canción, empezó su carrera cuando apenas era un niño, junto a sus hermanos conformó la agrupación “Los Bukis”, con la que fue conocido a nivel internacional y de la que aún es integrante, pues cabe recordar que en 2022 se reunieron para realizar una gira de reencuentro.

La fe y su religión resonaban en su cabeza, pero la música se adelantó pues desde que tiene memoria asegura le gustaba cantar, lo hacía en la escuela, en la iglesia y en donde tenía oportunidad, pero la bella voz no es lo único con lo que fue premiado, ya que a la edad de 12 años también se desarrolló como autor, la composición de piezas fue algo que se dio natural y por lo que ahora es reconocido.

"Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate, o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención, pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción. Después llegó la música inesperadamente y me trasformó”, declaró el cantante a Agencias.