Los Bukis envían emotiva despedida después de acabar los eventos programados de su gira de reencuentro ¿se volverán a juntar?

Los Bukis hicieron lo que sus fanáticos no imaginaron, después de 26 años de no estar en el mismo escenario los artistas cautivaron a su público con una gira en Estados Unidos y México, pero como todo lo que empieza tiene que terminar, el tour “Una Historia Cantada” llegó a su fin ante la incertidumbre su habrá o no más fechas programadas.

Las estrellas gruperas no han revelado si extenderán su reencuentro, por eso los seguidores están a la expectativa de lo que pasará en 2023, aunque ellos ya emitieron un mensaje de despedida a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. En su página en Instagram escribieron un mensaje especial para todas aquellas personas que los acompañaron en alguna de las citas en las que actuaron hace unos días.

“Nuestra música es hacer poesía la historia de nuestra vida, 26 años después nos reunimos una vez más con ustedes para darnos cuenta de que también hicieron suya cada melodía y letra echa por nosotros. Nos sentimos totalmente halagados por su amor hacia nosotros y lo que construimos desde nuestros inicios en 1975. Estaremos eternamente presentes en sus corazones, en las historias y en cada recuerdo que les traiga el escucharnos”, escribieron desde Instagram.

Marco Antonio Solís es vocalista de Los Bukis. FB/losbukis

La gira de Los Bukis

Los artistas originarios de Michoacán recorrieron Estados Unidos en 2021 y se consolidaron entre los más lucrativos se ese año, y en 2022 estuvieron en Morelia, Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México y Monterrey, esta última localidad fue donde culminaron la gira ante miles de personas que se dieron cita en el Estadio Sultanes para presenciar el momento especial.

Cada evento de Los Bukis fue muy emotivo, pues además cautivaron a la gente que los sigue desde sus inicios y los jóvenes que se dejaron conquistar con canciones como “Tu Cárcel”, “Ladrón de la buena suerte” y “A donde vayas”.

Una de las cosas que se suscitaron fue la invitación especial que le hizo Marco Antonio Solís a una fanática, se trata de Alicia, una señora que hace uso de silla de ruedas y de tanque de oxígeno para mejorar su salud, ella y sus hijos acudieron al evento de Los Bukis y recibieron un trato especial, estuvieron en primera fila y además tuvieron la oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo junto a las celebridades.

“Conocer a la Señora Alicia nos hace pensar que importante es estar todos juntos como familia, me llenó el corazón de sentimiento todo lo que sus hijos lograron hacer para llegar a ese momento”, emitió Marco Antonio Solís en su cuenta de TikTok.

La gira de Lo Bukis se tituló "Una historia cantada". FB/losbukis

