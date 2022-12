Marco Antonio Solís le hizo los coros a Jenni Rivera en uno de sus grandes éxitos: esta es la anécdota de cómo pasó

A escasos días de la conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, han surgido algunas anécdotas importantes en la vida y desarrollo de la estrella grupera, uno de ellos es cuando trabajo junto al maestro Marco Antonio Solís, este suceso es algo que pocos recuerdan, porque lejos de ser ambos los protagonistas de una canción, “El Buki” fue el corista de la “gran señora”.

En un video que circula en Internet en donde aparece Jenni Rivera en una entrevista con el locutor de radio y su gran amigo Pepe Garza, la estrella comenta que para la producción de su disco “Joyas prestadas” pidió la ayuda del mismo Marco Antonio Solís y aunque dudaba en la respuesta positiva del cantante, al final todo salió perfecto y trabajaron de la mano.

Jenni Rivera recuerda que fue a través de un mensaje en Twitter que le dijo al integrante de Los Bukis que le ayudara, sin pensar que algo grande pasaría y que al final con la insistencia de sus seguidores el famoso aceptaría participar en el tema “Como tu mujer”, un cover que tomó de Rocío Dúrcal.

“Le mandé un Twitter (Tweet) porque estaba grabando la canción ‘Basta ya’ y luego seguía la de ‘Como tu mujer’ entonces dije ‘a ver si pega’ y que le aviento un Tweet y le digo ‘Marco, se solicita a Marco Antonio Solís’, entonces mis fanáticos ya vez como son, ellos atacan y estuvieron jode, jode y jode hasta que contestó su mujer y mandó un texto”, contó la intérprete de “Se las voy a dar a otro”, “Ya lo sé” y “Mírame”, por mencionar algunas.

Es una leyenda musical. FB/marcoantoniosolis

Después describió que se puso de acuerdo con el equipo del compositor pues al ser el creador de dicha letra, también quería que estuviera dentro del proyecto tal y como lo hizo con la española y con Olga Tañón cuando realizaron la voz para tan relevante canción.

“Les dije: ‘yo quiero saber si a Marco Antonio no se le antoja ponerle la voz a una tacuacha como yo y dijo que si”, recordó con emoción.

“Joyas prestadas” el disco en el que se incluye la pieza, también está compuesto por las obras “A cambio de que”, “Así fue”, “Lo siento mi amor”, “Resulta”, “Porque me gusta a morir”, “Señora”, “Que ganas de no verte nunca más”, “Detrás de mi ventana”, “Basta ya” y “A que no le cuentas”, todas con millones de reproducciones a la actualidad.

