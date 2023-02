Karely Ruiz revela que le gusta Yeri Mua, pero la veracruzana ha rechazado un romance

Karely Ruiz es una de las influencers más queridas y goza de gran fama gracias a su contenido subido de tono tanto en redes sociales como en OnlyFans, así como por las colaboraciones que ha realizado con otras famosas como Yeri Mua por quien dijo sentir atracción aunque la modelo "se hace del rogar” y hasta el momento ha rechazado dar el siguiente paso con ella.

La modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, ha señalado en más de una ocasión que siente atracción tanto por hombres como por mujeres, por ello, la sorpresa para los fans fue que revelara que cayó rendida ante los encantos de Yeri Mua ya que comparten una gran amistad y así lo han dejado ver tanto en redes sociales como en pasarelas donde presumieron su figura tomadas de la mano.

Karely Ruiz revela sentir atracción por Yeri Mua. Foto: IG @karelyruiz

Fue durante el evento de moda del diseñador Javier Hernández que las modelos causaron gran alboroto, pues al cambiar por la pasarela tomaron un momento para darse un beso en la boca. Algo que la veracruzana habría visto como algo divertido, mientras que Karely Ruiz resultó flechada por la arrolladora belleza de la también influencer.

“Se hace del rogar”

Durante un “live” en su cuenta de Instagram, Karely Ruiz recibió un mensaje de Yeri Mua en el que a tono de broma le propone “un beso de tres”, aunque fue la respuesta de la estrella de OnlyFans lo que dejó helados a sus seguidores ya que reveló sentir atracción por la modelo veracruzana.

“Beso de tres entonces, jalo, pero yo me lo quiero dar contigo y luego ya con ustedes dos; primero contigo. Tú me gustas, tú, tú, tú. Acá yo toda 'babeando' aquí con tus fotos, pero ni me pelas, ni caso me haces. Se hace del rogar la cabro**”, dijo Karely Ruiz.

Hasta el momento Yeri Mua no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, la reciente colaboración de Karely Ruiz con la influencer “Mona” despertó dudas entre sus fans y ella no dudó en aclarar que se trata de una buena amistad: “No se trata de quién cambia a quién, yo estoy abierta a colaborar con cualquier persona, que tengan enemistad no es problema mío. Yo soy amiga de todas, siento que los mismos fans son los que hacen las competencias”.

Karely Ruiz y Yeri Mua tienen una gran amistad. Foto: IG @karelyruiz

