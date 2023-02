La sobrina de Aracely Arámbula paraliza la red al desafiar la censura de Instagram

Abigail Arámbula es una de las jóvenes más hermosas del momento y además está incursionando por primera vez en la actuación. Quizás su rostro o su nombre no parezca tan conocido, pero es reconocida por ser la sobrina de Aracely Arámbula, una de las actrices más importantes no sólo de nuestro país sino de Latinoamérica, teniendo en cuenta que ha logrado participar en numerosas telenovelas. A través de su cuenta de Instagram donde posee miles de seguidores, la joven se robó todas las miradas y desafió los límites de restricción con un ajustadísimo look.

Hasta hace algunos meses, Abigail Arámbula era una simple modelo que aprovechaba sus redes sociales para presumir sus increíbles dotes. Pero, su vida cambió cuando decidió dedicarse a la actuación, al igual que su tía, que es considerada una de las estrellas más importantes de la pantalla chica. La joven estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y se graduó a fines del año pasado.

Abigail Arámbula, joven modelo. Fuente Instagram @abigailarambulamx

Luego de su graduación, la sobrina preferida de Aracely Arámbula, tal como lo ha manifestado la propia actriz, no ha tenido hasta el momento ninguna participación en telenovelas o series, pero no tardarán en llegar. La ex de Luis Miguel le comentó en su publicación a Abigail: “Muy orgullosa de verte cumplir un gran sueño. Felicidades bonita, mi niña, bravo. Orgullosos de ti”.

Abigail Arámbula recibió el apoyo de su tía. Fuente Instagram @abigailarambulamx

La sobrina de Aracely Arámbula desafió los límites de Instagram

Mientras aguarda propuestas para empezar a dar sus primeros pasos en la actuación, Abigail Arámbula se encarga de demostrar porqué es una de las jóvenes más hermosas de todas y desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis mil seguidores, desafió los límites de la red social con un posteo con el que se robó todas las miradas.

El posteo de Abigail Arámbula. Fuente Instagram @abigailarambulamx

La sobrina de Aracely Arámbula hizo una producción de fotos en blanco y negro, donde se la ve luciendo medias de red, con zapatos de tacos altos y un sobre todo que cubre todo su cuerpo, presumiendo así su increíble figura. Abigail posó casi sin ropa y llevó a que se robara todas las miradas y a recibir miles de halagos.

La sobrina de Aracely desafió los límites de restricción. Fuente Instagram @abigailarambulamx

