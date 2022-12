La sobrina de Aracely Arámbula voló la red con ajustado mini vestido

Abigail Arámbula es una actriz que está haciendo sus primeros pasos dentro de la actuación y que si bien no ha tenido la posibilidad de debutar, no tardarán en llegarle las posibilidades. Además, tiene la fortuna de tener la tutela de su tía, la destacada actriz Aracely Arámbula, quien es una de las referentes. Además, se encarga de demostrar porqué es una de las jóvenes más lindas de todas y mediante un posteo de Instagram, lució un entallado minivestido elegido para Navidad con el que se llevó todas las miradas.

Hace tan solo unas semanas, Abigail Arámbula anunció una feliz noticia que alegró a todos sus fans y se trata de su graduación donde dijo: “Hoy me gradúo. En un año mi vida cambió tanto, fui y soy la más feliz de haber vivido esto. Lo que siempre quise con lágrimas en los ojos hoy me toca despedirme”. La joven estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa Eugenio Cobo y seguramente pronto estará dando sus primeros pasos.

Abigail Arámbula ha contado con un gran apoyo no solo de sus padres, sino de alguien que ella considera como una referente y se trata de Aracely Arámbula, su tía quien la acompañó en todo el proceso de formación. La ex de Luis Miguel se ha mostrado feliz por el progreso de su sobrina y no se descarta que trabajen juntas.

La sobrina de Aracely Arámbula enamoró a todos

En su cuenta de Instagram donde tiene más de cinco mil quinientos seguidores, Abigail Arámbula se encargó de demostrar porqué es una de las más lindas de todas y lo hizo haciendo alusión a las fechas navideñas. La sobrina de Aracely Arámbula elevó la temperatura luciendo un entallado y ajustado minivestido con el que hizo resaltar su increíble figura, dejando sin palabras a todos.

El entallado vestido de Abigail Arámbula. Fuente Instagram @abigailarambulamx

Por otro lado, no sólo se encarga de demostrar que es una de las jóvenes más lindas de todas, sino que Abigail Arámbula también confirma que es dueña de un cuerpo privilegiado a través de varios trajes de baño. En cuanto a su vida personal, poco se conoce de si la joven tiene el corazón ocupado o si está en busca de su media naranja.

Abigail Arámbula en traje de baño. Fuente Instagram @abigailarambulamx

