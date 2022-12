La sobrina de Aracely Arámbula anunció una feliz noticia

Abigail Arámbula es una joven que está haciendo sus primeros pasos en la actuación y que si bien no ha tenido todavía ninguna participación en la pantalla chica, no faltarán las propuestas para que participe de alguna telenovela o serie. Tiene como referente a su tía, Aracely Arámbula quien es una consagrada actriz y una de las más queridas en nuestro país y en América Latina. En los últimos días, anunció una feliz noticia que alegró a toda su familia y a sus seguidores.

La sobrina de la actriz protagonista de ‘La Madrastra’ cada vez más cuenta con más seguidores en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco mil y eso es debido a que ha empezado a tomar fama. Por otro lado, previo a ser convertirse en actriz donde no ha tenido ningún papel, Abigail Arámbula aprovecha el tiempo para sacar al máximo sus dotes de modelo y no desaprovecha la oportunidad para demostrar su increíble figura, donde enamora a todos.

Abigail Arámbula presume su belleza en sus redes. Fuente Instagram @abigailarambula

Abigail Arámbula fue presentada ante todo el mundo por su tía, Aracely Arámbula quien se mostró orgullosa por el camino elegido por su sobrina, quien también se dedicará a la actuación. En uno de los posteos, la actriz de ‘La Doña’ escribió: “Mi niña hermosa, feliz de que hayas elegido lo mismo que yo y sé que vas a lograr tus sueños porque eres una niña muy dedicada”.

Abigail Arámbula y Aracely Arámbula. Fuente Instagram @abigailarambula

La feliz noticia de Abigail Arámbula

En las últimas horas, Abigail Arámbula anunció una feliz noticia en su cuenta de Instagram donde alegró a sus seguidores y mediante un video, la sobrina de Aracely Arámbula dijo: “Hoy me gradúo. En un año mi vida cambió tanto, fui y soy la más feliz de haber vivido esto. Lo que siempre quise con lágrimas en los ojos hoy me despediré de una escuela, la que me cambió por completo. Solo puedo decir GRACIAS, GRACIAS”.

De esta manera, Abigail Arámbula se recibió en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, que pertenece a la cadena Televisa. De esta manera, la actriz pronto empezará a participación en la pantalla chica, tanto en telenovelas como en series. Bajo la tutela de Aracely Arámbula, la joven planea seguir los mismos pasos.

