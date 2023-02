Eduin Caz y Carin León preparan nueva colaboración: “El tóxico ya se reconcilió con la tóxica”

Sin duda, uno de los más grandes éxitos de Grupo Firme es el tema “El Tóxico” mismo que grabó con Carín León, el cual fue lanzado el 27 de octubre del 2020 y que fue uno de los primeros sencillos que catapultaron a la cima de la fama a Eduin Caz y demás integrantes de la agrupación.

A poco más de dos años del lanzamiento de este clásico de Grupo Firme, Eduin Caz y Carín León de nuevo unirán sus voces pues en redes sociales compartieron que ya trabajan en un tema, el cual presuntamente ahora será de amor.

El tóxico ya se reconcilió con la tóxica

De acuerdo con el propio Eduin Caz, quien publicó en su cuenta de instagram una serie de fotografías en donde aparece él acompañado de Carín León y los demás integrantes de Grupo Firme, es que se sabe que pronto se viene una nueva colaboración con el intérprete de temas como “Que vuelvas” y “No es por acá”, entre otros más.

“Preparando algo nuevo por qué el tóxico ya se reconcilió con la tóxica”, escribió Eduin Caz en su publicación

Foto: IG @eduincaz

Y es que, el tema “El Tóxico”, el cual es uno de los más famosos en la actualidad habla de un hombre que está dolido tras la ruptura con su pareja, por lo que hará de todo para que lo aborrezca para el resto de su vida, pues aunque éste hizo lo posible para que lo amara, la mujer solo le pagó con engaños y desprecios, por tal motivo, el protagonista de dicho tema ahora se vengará.

Si no has escuchado este gran éxito de Grupo Firme, no te preocupes pues a continuación te compartimos tan solo un pequeño fragmento de la letra en la que prácticamente le declara la guerra a quien fuera el amor de su vida.

“Te daba mi vida, Y te valió madre, cuando más te amaba, te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores.

Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable; una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombres, sea pa’ recordarme a mi mamá y mi abuela..”, es solo una parte de la canción de “El Tóxico

Pese a que este famoso tema de Grupo Firme y Carin León sigue siendo un éxito, ambos artistas, como lo mencionamos anteriormente ya preparan una segunda parte de esta canción en donde como suele suceder en las relaciones tóxicas, las parejas se reconcilian y se dan una nueva oportunidad pese a todo lo que se dijeron e hicieron.

Por lo que se espera que la nueva canción de Grupo Firme y Carín León sea de amor y que hable de las segundas oportunidades; cabe señalar que ante el anunció de esta nuevo tema que se está preparando amigos, colegas y fanáticos de estos ídolos del regional mexicano aplaudieron el regreso de la fórmula del éxito que fueron en 2020, por lo que ya no pueden esperar a escuchar el nuevo tema.

Foto: Captura de pantalla

Pese a que muchos ya quieren escuchar este nuevo tema, aún no se tiene más información sobre cómo se va a llamar la canción, o cuándo es que va a salir a la luz, sin embargo, estaremos pendientes del próximo estreno.

SIGUE LEYENDO:

Anette Michel asegura que muchas compañeras le "metieron el pie", la quisieron sacar de un proyecto

Caso Pablo Lyle: de 9 a 15 años son los que podría pasar en la cárcel, esto se sabe sobre su sentencia

Grupo Frontera y Morat se unen en el escenario y cantan "No se va", así fue el espectacular momento

La Casa de los Famosos: Arturo Carmona y Dania Méndez son la nueva pareja, así se declararon su amor

bmz