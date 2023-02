Alfredo Adame asegura que metió "cuatro tubazos" y hasta lo detuvieron para terminar con la pelea

Alfredo Adame volvió al centro de la polémica debido a que recientemente fue captado protagonizando una pelea en las calles de la Ciudad de México. El actor, de 64 años, dio sus primeras declaraciones después del incidente y aseguró que durante el encuentro le metió "cuatro tubazos" al sujeto con el que tuvo la discusión, asimismo, destacó que hasta lo detuvieron para terminar con la riña, que fue grabada por varios usuarios de redes sociales por lo que ya hicieron virales las imágenes.

La tarde de este jueves, el ex conductor del programa Hoy volvió a dar de qué hablar debido a que se involucró en otra pelea callejera con algunos sujetos. Adame explicó que por la mañana, al rededor de las 8:00 am, se dirigía al Aeropuerto de la Ciudad de México para viajar hacia Villahermosa, Tabasco, sin embargo, cuando estaba en avenida Tlalpan, el automóvil que se encontraba adelante de él se detuvo y el conductor lo acusó de haberlo chocado, algo que negó el galán de telenovelas de los años 80.

Alfredo Adame sacó un tubo durante la pelea

A pesar de que el ex protagonista de telenovelas le explicó al conductor que su carro no pudo golpearlo por un alcance, ya que es de la marca BMW "y es más bajo", intentó mediar la situación y le ofreció mil pesos para arreglar las cosas. No obstante, el sujeto se negó e insistió que el daño era mucho más costoso, por lo que se orillaron a lado de la avenida para poder continuar con la discusión.

“Le digo 'mira hermano, el mío esta más bajo', es un BMW, esta más bajo que el que traía, no le pude haber hecho yo eso, entonces le dije: '¿Crees que con mil pesos lo arregles?, Pues que no, eso sale mucho más caro', entonces le dije: 'vámonos a un lado, a orillarnos y ahí ya detallamos, yo llevo prisa voy al aeropuerto'”, recordó lo que pasó antes de que se involucrara en una nueva pelea que se hizo viral en redes sociales.

En los diferentes clips que circulan en plataformas digitales, se observa que alrededor de tres sujetos están golpeando al actor, sin embargo, Alfredo Adame aseguró que él sacó de su auto un tubo con el que golpeó al otro conductor, por lo que un hombre más llegó para detenerlo. La celebridad de televisión e internet indicó que dejó la riña, ya que tenía que irse al aeropuerto para viajar y cumplir con sus compromisos como DJ.

Alfredo Adame fue atendido en el aeropuerto Foto: Tv Notas

“Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que no sé qué y le dije: 'mira cuate aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme', y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello”, dijo a un medio local el polémico conductor.

“Y todavía me quiso romper el espejo, ahí fue donde verdaderamente me enchilé, saqué mi tubo y le di cuatro. Luego llega otro cuate y me dice, 'cálmate Alfredo ya lo tundiste', y luego se acercan otros dos, se hace una bolita, me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui por Río Churubusco y me vine”, destacó Alfredo Adame, a pesar de que en los videos se observa como es él el que recibe los golpes con el arma.

