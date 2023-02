Oscar 2023: la película de Salma Hayek que compite contra Pinocho de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro cautivó a todo el mundo con su película "Pinocho", pues no sólo fue la favorita del público, sino también tuvo buenas críticas por parte de los expertos en el séptimo arte. Por esa razón, ha recibido diferentes premios durante los últimos meses y ahora está nominada en los Oscar 2023, sin embargo, aunque es una de las preferidas para llevarse la presea, se enfrenta a otras que igualmente fueron muy exitosas en taquilla como el caso de la cinta en la que Salma Hayek participa.

El director mexicano se aventuró a crear su propia versión de la historia del muñeco de madera que toma vida, pues transformó el clásico cuento, en una reflexión sobre la vida y la muerte, y la relación entre los padres e hijos. Del Toro se tardó alrededor de 15 años para llevar la película a la pantalla grande, pues usó la técnica de stop-motion, la cual se caracteriza por hacer muñecos y después tomarles fotos a cada uno de sus movimientos, haciendo de este un proceso largo, pero que al cineasta le fascina.

La premier de "Pinocho" fue en el Festival de Cine de Londres el 15 de octubre de 2022, y después se estrenó el 24 de noviembre por medio de la plataforma de streaming Netflix, convirtiéndose en una de las favoritas de la lista y colocándose entre los primeros lugares. Gracias a las buenas críticas ha sido nominada a diferentes premios, entre ellos el Oscar 2023 en la categoría "Mejor Película Animada", en donde también compite una cinta que protagonizó su compatriota Salma Hayek.

Película en la que está Salma Hayek es nominada a "Mejor Película Animada"

El 21 de diciembre de 2022 se estrenó en las salas de cine "El Gato con Botas: El último deseo", que es un spin-off de "Shrek", uno de los mayores éxitos DreamWorks Animation. La película animada fue dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, y protagonizada por Antonio Banderas, quien le da voz a "El Gato con Botas" y Salma Hayek que hace a "Kitty Patitas Suaves". La cinta fue bien recibida por la audiencia, siendo una de las más taquilleras, y también por la crítica pues ahora también está nominada para un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Esta es la segunda película de "El Gato con Botas", personaje que vio la luz en "Shrek 2", en donde el actor español comenzó a hacer a este papel; mientras que en el caso de Salma, se unió a la franquicia hasta la primera película del personaje lanzada en 2011. En esta nueva historia el peludo amigo del ogro descubrió que ha gastado 8 de sus 9 vidas, por lo que quiere volver a recuperarlas, así que vuelve a tener una aventura para buscar "El último deseo".

En su fin de semana de estreno obtuvo 12.4 millones de dólares, quedando en segundo lugar por detrás de la superproducción "Avatar: The Way of Water", que fue una de las películas más taquilleras del 2022. Hasta el último registro de febrero, se estima que ha generado un total mundial de $431.3 millones de dólares. Además, de su éxito recaudando dinero, también ha sido nominada a algunos premios como Asociación de Críticos de Hollywood, los Globos de Oro y el Oscar, en donde compite con "Pinocho" de Guillermo del Toro.

SIGUE LEYENDO:

Salma Hayek impone moda con vestido de princesa y corsé de transparencias

Guillermo del Toro se vuelve histórico: "Pinocho" ganó 5 premios de animación