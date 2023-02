Bellakath enfrentó a Sebastián Yatra tras críticas por “Gatita”: “No lo sentí con mucho cariño”

Las burlas de Sebastián Yatra sobre el famoso tema de “Gatita” finalmente llegaron a los oídos de Bellakath y todo parece indicar que no le hicieron gracia los comentarios del famoso intérprete colombiano pues a través de redes sociales difundió una captura de pantalla en la que mostró que lo enfrentó para hablar del tema, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe en torno a esta polémica que ha dividido opiniones en las distintas plataformas digitales.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que estos comentarios de Sebastián de Yatra sobre la canción de Bellakath fueron vertidos por el colombiano durante una conferencia de prensa previa a los Premios Lo Nuestro en la que, sin deberla ni temerla, Bellakath salió criticada por su trabajo en su tema viral de “Gatita” pues el intérprete de “Tacones Rojos” aseguró que el tema de la también abogada es tan malo que si llegara un marciano a invadir la Tierra al escuchar dicha canción optaría por regresar por donde vino con tal de no seguir escuchandola.

“Hay una canción de una gatita que está como muy pegada. ¿Cómo es que va la de La Gatita, qué dice? Porque es como si un marciano viene acá y nos quiere conquistar y le pongo esa canción ese man se devuelve, se regresa” fue el comentario de Sebastián Yatra, el cual, generó todo tipo de opiniones en redes sociales pues mientras algunos estuvieron de acuerdo con sus palabras otros más se lanzaron a la yugular contra el cantante, quien también recibió fuertes comentarios por su música.

Tras todo el revuelo que se armó, las palabras de Sebastián Yatra no tardaron en llegar a los odios de Bellakath, quien hace apenas unas horas mostró una captura de pantalla de una conversación que tuvo con el colombiano en la que lo confrontó por los comentarios sobre “Gatita” y aunque aprovechó la oportunidad para manifestar su inconformidad por las críticas, dejó ver que todo quedó en buenos términos entre ambos.

“Hajajajaja un abrazo grande. Felicidades, hoy nos divertidos e hice muchos chistes con la canción, con todo cariño”, escribió Sebastián Yatra y enseguida Bellakath respondió: “OMG, ya vi tu chiste y no lo sentí con mucho cariño, qué sad, aun así, un abrazo” y para finalizar el colombiano finalizó pidiendo perdón pues reconoció que su chiste estuvo un tanto fuera de lugar.

“¡Perdón! La verdad me pasé un poco. A veces hago chistes pesados y luego me arrepiento. Pero no es con mala onda, la canción obvio es un hit y divertida. Un abrazo”, finalizó Sebastián Yatra.

Cabe mencionar que, para acompañar la captura de pantalla Bellakath escribió un texto para reiterar que todo este mal entendido quedó arreglado, además, también agradeció a sus fans por haberle avisado del mal chiste de Sebastián Yatra.

“No se preocupen amigos, todo está bien, Yatra no lo hizo con mala intención, gracias a mis seguidores por sus mensajes avisándome”, finalizó el tema Bellakath, quien hace apenas unos días causó una gran controversia al asegurar que tiene el sueño de llevar su música a un medio tiempo del Super Bowl.

