Avatar: ¿por qué los los Na'vi son azules? el secreto detrás de las cintas nominadas al Oscar

El año pasado, en pleno Día de los Inocentes, corrió un rumor de que los Na'vi, la tribu protagonista de “Avatar”, era una copia de los Pitufos, la famosa serie de televisión que ha cautivado a varias generaciones. Sin embargo, el origen de estos personajes no está relacionado.

Fue el mismo James Cameron, director de las dos exitosas cintas, quien reveló en una entrevista para la revista Empire de dónde nació la idea para darle el color y forma a los habitantes de Pandora.

Indicó que el primer color que se le vino a la cabeza fue el verde, pero lo descartó porque hay una larga tradición de extraterrestres y superhéroes de este color de piel, mientras que el amarillo, el rosa y el marrón también lo dejó descartados.

“Había una larga historia de extraterrestres verdes. Además, también está Hulk. Y los colores de los humanos, rosas y marrones, no son de aliens. Y Bob Esponja era amarillo", explicaba”, expresó.

La decisión estaba entre dos colores: el azul y el morado. “El morado es mi color favorito, pero pensé que podríamos utilizarlo como uno de nuestros colores principales de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo con Eywa y con cualquier cosa sagrada para los Na'vi", detalló.

Pero el azul también tiene una poderosa razón. Y es que el famosos director canadiense mencionó que estos personajes se basan en un sueño que tuvo su madre con una mujer de color azul, alta y con una particularidad que tuvo que eliminar.

"Mi madre me contó un sueño que tuvo en el que había una mujer azul de tres metros de altura con seis pechos. La dibujé, pero lo de los seis pechos no quedaba tan bien como parece, además de que afectaría a la calificación por edades. Así que, en cualquier caso… azul", concluyó.

Un éxito en taquilla

James Cameron sigue rompiendo récords con su más reciente estreno "Avatar: The Way of Water", la secuela de su más exitosa película y que hasta el momento está en la cima de las películas más taquilleras de la historia del cine. Sin embargo, esta nueva entrega de la saga de los na'vi no se queda atrás.

Este segundo filme ya se encuentra en el tercer lugar de tickets vendidos en la historia del séptimo arte con 2 mil 243.3 millones de dólares recaudados. Con esto deja atrás a “Titanic” del mismo Camarón y “Star Wars: El despertar de la Fuerza” del director J. J. Abram, mientras que sigue por debajo de “Vengadores: Endgame” y la propia “Avatar”.

A su vez, la cinta protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington competirá en los premios Oscar el próximo 12 de marzo en cuatro categorías. Buscará el galardón como Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Efectos Especiales.

