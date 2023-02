Apio Quijano habla sobre los besos con Erik Rubín tras separación de Andrea Legarreta: "Nos divertimos"

Después de que Andrea Legarreta anunciara su separación de Erik Rubín, han surgido una serie de especulaciones sobre cuáles serían los motivos de su ruptura, y uno de los que ha tomado más fuerza es su presunta infidelidad con Apio Quijano, miembro de Kabah y con el que el ex Timbiriche se besó en diferentes shows del "90's Pop Tour". Ante estos rumores, el cantante y conductor tomó sus cuentas de redes sociales para hablar sobre esta situación y mandarle un contundente mensaje a sus detractores.

Hace un par de días, se comenzaron a volver virales algunos clips de las presentaciones de la gira que hacen los artistas de los años 90, en los que Apio y Erik se dan un beso, aunque sólo es un momento, muchos de los internautas han comenzado a correr el rumor de que esta situación es la causante de que la conductora de Hoy haya decidido terminar con el intérprete de "Cuando mueres por alguien" después de 22 años de matrimonio y dos hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta.

Apio Quijano habla de los besos con Erik Rubín

Al respecto, Apio Quijano tomó sus redes sociales para hablar de esta situación y descartó que este involucrado en la separación de la actriz y el cantante, a quienes también dijo aprecia. Sobre los besos que se han dado en los conciertos, el integrante de Kabah explicó que son parte del show y que es un momento en el que todos se están divirtiendo, por lo que aseguró que los rumores que lo ponen a él como el "tercero en discordia" vienen por parte de gente malintencionada.

"Quiero platicarles de este tema que se está saliendo de las manos y es acerca de la separación de Erik y Andrea, donde yo no tengo nada que ver. La gente malintencionada está subiendo estos videos de yo con Erik, de tres segundos en un momento en el '90's Pop Tour' que dura cuatro horas el show. En donde es un momento y donde nos divertimos, no reímos y ya no va para más, o sea es un momento actuado y nada más. Y de ahí se están agarrando en donde yo estoy destruyendo matrimonios", indicó el cantante de "La calle de las sirenas".

"No me involucren donde a mi no me corresponde, yo a los dos los respeto, los admiro. Erik es un gran amigo, es un gran compañero de trabajo. (...) Ya no quiero seguir hablando del tema, ya no quiero que me sigan preguntando, ni entrevistando, ni que me sigan tirando", indicó Apio descartando que tenga una relación más allá de los profesional con Erik Rubín, quien es su compañero en la gira y ha hecho una buena mancuerna.

Apio Quijano indicó que es parte del show Foto: Especial

El integrante de Kabah, no ha sido el único que ha hablado sobre esta controversia, la propia Andrea Legarreta rompió el silencio acerca de la supuesta infidelidad de su aún esposo. La conductora de Hoy indicó ante medio de comunicación que Rubín no es gay y volvió a resaltar que en su separación no hay algo turbio, es decir, que no hay "nadie más" de ninguna de las dos partes, solo su relación de transformó, pues a pesar de que aún se aman, tomaron la decisión de terminar con su matrimonio después de más de dos décadas.

