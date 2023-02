Andrea Legarreta reacciona a las acusaciones de infidelidad de Erik Rubín con Apio Quijano

Andrea Legarreta volvió a dar la cara ante las cámaras, pues después de confirmar su separación de Erik Rubín tras 22 años de matrimonio, la conductora de Hoy habló con la prensa de diferentes temas a cerca de su ruptura, uno de ellos fueron las acusaciones de infidelidad por parte del ex Timbiriche, sobre todo con Apio Quijano, miembro de Kabah, con el que hace algunos meses se dio un beso arriba del escenario.

Desde que la pareja reveló que hace 5 meses tomaron la decisión de separarse, en redes sociales se han desatado varias teorías, entre ellas la de una infidelidad por parte del cantante de "Cuando mueres por alguien" con Apio o Melisa de JNS, con quienes se le ha visto muy "cariñoso" en los conciertos de los "90's Pop Tour". Aunque los artistas ya se defendieron ante estos rumores de provocar la separación de Rubín y Legarreta, ahora la que fue cuestionada al respecto fue la estrella del matutino de Televisa.

Andrea Legarreta reacciona a supuesta infidelidad de Erik Rubín con Apio Quijano

A su salida de las instalaciones de la televisora, la actriz, de 51 años, atendió a los reporteros que la estaban esperando para preguntarle sobre su rompimiento con el que fuera su esposo por 22 años, como era de esperarse Andrea volvió a llorar al hablar de esta difícil situación. Aunque replicó algunas palabras del comunicado que dio hace algunos días en sus redes sociales, la presentadora contestó algunas preguntas y reaccionó a los rumores de infidelidad por parte del padre de sus hijas, Mía y Nina Rubín.

Legarreta destacó que no hay nada "turbio" detrás de su separación, pues se tienen mucho cariño y su historia no se lo merece. Descartó que haya "alguien más" por parte de alguno de los dos, y sobre la situación con Apio Quijano, la conductora de programa Hoy aclaró que Erik Rubín no es gay, por lo que negó que su ex pareja tuviera alguna relación más que la amistad con el integrante de Kabah y miembro de los "90's Pop Tour".

"Somos seres que se aman, y la gente de pronto dice 'no lo entiendo, entonces debe de haber alguien más', no, no hay nadie más, para ninguno, no hay ni ganas ni siquiera, no hay pleito, no hay mala onda, no hay malos tratos. O sea por dios, respeto muchísimo a la comunidad gay y todo, pero Erik lo que menos tiene es ser gay. Yo quiero mucho al Apio", destacó la conductora del programa de Hoy al insistir que su exesposo no tiene una relación sentimental con el que es su compañero en la gira de pop.

Después del beso entre Apio Quijano y el ex Timbiriche se desataron los rumores Foto: Especial

La protagonista de "Vivan los niños" volvió a decir que aún se aman y prueba de ello es que antes de mandar el comunicado estuvieron juntos, prendieron una vela, se abrazaron y lloraron mucho. Sin embargo, ahora su relación se transformó y serán grandes amigos; asimismo, resaltó que no sabe lo que pase en el futuro y si el destino los vuelva a unir como una pareja, pero por el momento, seguirán unidos como una familia.

"Si hay mucho amor, esta no es una historia fingida o actuada. De pronto he visto cosas como 'Ya se veía venir, ya se habían tardado', comentarios crueles, desalmados incluso. (...) Al final es complicado tomar la decisión, uno no quisiera salir y decirle al mundo 'miren esto está pasando con nuestra historia'. Entonces estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera, hacerlas desde el respeto, sin nada turbio, sin nada sucio, sin nada chueco, porque esta historia no lo merece. Si afuera especulan, si dicen, si hacen, eso es problema de ellos".

Andrea Legarreta destacó que aún ama a Erik Rubín Foto: Especial

