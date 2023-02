Andrea Legarreta y Erik Rubín: Melissa de JNS aseguró que "es muy doloroso" ser considerada la tercera en discordia

A solo unas horas que Andrea Legarreta y Erik Rubín dieran a conocer que su matrimonio había llegado a su fin, los internautas comenzaron a especular acerca de los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta radical y definitiva decisión, por lo que la controversia continúa hasta el día de hoy. Entre las teorías, e hipótesis, que se volvieron virales en horas recientes se encuentran aquellas que implican a dos artistas en el polémico tema.

Se trata de Melissa de JNS y Apio Quijano, quienes presuntamente serían los terceros en discordia. Sin embargo, ambos salieron al paso de los comentarios y negaron tajantemente estos comentarios. En el caso de Melissa, la cantante salió la paso de los rumores que la implican como responsable del "truene" y rompió el silencio en una entrevista.

La cantante de JNS salió la paso de los rumores. FOTO: IG / @melissalz83

Melissa niega tajantemente los rumores

Fue durante una entrevista que diversos reporteros le realizaron a Melissa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde la artista fue cuestionada acerca de su supuesta injerencia en la ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

La pareja de famosos anunció el término de su matrimonio, luego de 22 años juntos. FOTO: IG / @erikrubinoficial

La cantante de JNS aprovechó para aclarar el asunto y respondió a los señalamientos de los internautas. Tal fue su apertura que la artista de 39 años aseguró que tanto Andrea como Erik cuentan con ella en estos momentos: “Que sepan que aquí estamos para los dos y para lo que necesiten: cuentan con nosotros”, declaró Melissa.

Las declaraciones de la participante del "90’s Pop Tour" fueron dadas a conocer en "Ventaneando" y en minutos se viralizaron en internet: “Podrán hablar, podrán decir, podrán opinar, pero solamente tú y tu pareja saben la verdad. Cuando las cosas no están bien y la decisión de separarse es la mejor y es lo que da paz, es totalmente válido”,comentó la artista.

"Es muy doloroso", confesó Melissa

La artista fue contundente con sus declaraciones. FOTO: IG / @melissalz83

De forma contundente la cantante negó ser la "tercera en discordia" en esta situación y negó categóricamente haberse involucrado en el matrimonio de la conductora de Televisa y el exTimbiriche. Teoría que surgió entre los internautas luego que durante las presentaciones del "90’s Pop Tour", Melissa de JNS y Erik Rubín se mostraron muy próximos a la hora de interpretar los temas.

“Es muy doloroso que te involucren en algo así cuando de mi parte solamente hay respeto y cariño. Para empezar me respeto. Hay respeto hacia mi pareja, que es Poncho, hay respeto hacia la familia de Poncho, hacia mi familia, hacia Erik, hacia Andrea, hacia las niñas”, aseguró Melissa.

Además, la cantante aprovechó para recordar que en estos momentos mantiene una relación amorosa con Poncho Barbosa, ex integrante de Mercurio: “No se vale y la gente no entiende que lo que pasa en el escenario es un show montado, es un número que se sigue. ¡Es actuación, por Dios, de verdad!”, comentó.

Finalmente Melissa señaló que esta situación le duele mucho y no es justo que se especule al azar: “Entonces no se vale, no es justo y duele mucho. Duele más cuando no haces nada malo”, concluyó la integrante de JNS.

