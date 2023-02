Yuliett Torres destapa amorío con exjugador de América y Cruz Azul que era casado

Durante las últimas horas el nombre de Yuliett Torres ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que la modelo de OnlyFans causó una gran controversia al destapar que tuvo un tórrido romance con un exjugador de la Liga MX que es casado, por lo que, como era de esperarse, se generaron todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron mucho tiempo en adivinar de quién se trataba, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Todo este nuevo escándalo en el que está involucrada Yuliett Torres comenzó debido a que la modelo tapatía realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su perfil oficial de Instagram, plataforma en la que ostenta más de 10 millones de seguidores y uno de los cuestionamientos que le hicieron fue si había tenido intimidad con algún futbolista.

Yuliett Torres también aseguró que nunca se ha involucrado con jugadores de Atlas o de Chivas. Foto: IG: yuliett.torres

Al leer la pregunta, Yuliett Torres se mostró un tanto risueña y aseguró que actualmente no tiene relación con ningún futbolista y menos con algún jugador de Atlas o Chivas pues es con personalidades de dichos equipos con quien se le ha relacionado en más de una ocasión, no obstante, recordó que hace tiempo sí sostuvo un romance con un jugador extranjero de la Liga MX que jugó en Tijuana, América y Cruz Azul.

“Este, hace tiempo sí estuve saliendo con uno, hace como unos cuatro o cinco años, no recuerdo bien, no vayan a empezar que los del Atlas o lo de las Chivas, yo no conozco a nadie de aquí del Atlas o de las Chivas, este era un jugador que jugaba en el América, es extranjero, creo que ya ni siquiera está jugando aquí, ya no sé nada de él, pero estuvo jugando en el América, luego estuvo en Xolos y luego en Cruz Azul, creo que ya saben de quién les hablo, ahí saquen sus conclusiones”, fue la respuesta de Yuliett Torres.

¿Quién es el jugador con el que Yuliett Torres tuvo un romance?

Debido a todas las señas que dio Yuliett Torres sobre el jugador con el que tuvo un intenso romance, las posibilidades se reducen a un solo hombre y se trata del paraguayo, Pablo Aguilar, quien llegó al futbol mexicano en el 2012 para jugar en Xolos de Tijuana, posteriormente pasó al América y al finalizar tuvo un breve regreso al cuadro fronterizo para después darle la novena estrella a Cruz Azul y así despedirse del futbol mexicano para fichar con el Sportivo Luqueño de su país natal.

Cabe mencionar que lo que resultó escandaloso de esta situación es que la relación de Yuliett Torres con el reconocido defensor habría sido extramarital pues el jugador está casado desde hace más de diez años, por lo que en redes se generaron todo tipo de reacciones en torno al tema.

Pablo Aguilar no ha respondido a estos señalamientos. Foto: IG:

paguilar87

Hasta el momento, Pablo Aguilar no ha emitido ninguna declaración tras estos señalamientos, mientras que Yuliett Torres ya no ha vuelto a tocar el tema tras todo el escándalo que se originó, no obstante, en ocasiones anteriores ha referido que varias personalidades del deporte y del espectáculo han tratado de conquistarla.

