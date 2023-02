Yuliett Torres sacude la red con lencería de encaje y medias de red

Yuliett Torres paralizó la red durante las últimas horas debido a que difundió una serie de fotografías con la que quedó claro por qué es que figura como una de las máximas estrellas de OnlyFans en territorio mexicano pues resulta que la modelo tapatía presumió su estilizada figura con un arriesgado look de lencería con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que, como era de esperarse, las imágenes causaron un gran furor entre sus fans, quienes no pudieron resistirse ante sus encantos y se volcaron en halagos.

La reveladora publicación de Yuliett Torres en cuestión fue difundida a través de su perfil oficial de Instagram, plataforma en la que ostenta más de 10 millones de seguidores y dichas postales de la también influencer fitness fueron difundidas con la intención de robar suspiros entre sus admiradores por el Día de San Valentín.

Yuliett Torres dejó sin aliento a sus fans con esta serie de postales. Foto: IG: yuliett.torres

Para esta ocasión, Yuliett Torres posó desde un estudio profesional de fotografía y dicho set solo estaba compuesto por un fondo blanco, para que se pudiera apreciar de mejor forma su espectacular silueta, la cual, ha conseguido gracias a su rigurosa alimentación y a sus intensas rutinas de ejercicio en el gimnasio.

Yuliett Torres demostró por qué es todo un fenómeno en OnlyFans. Foto: IG: yuliett.torres

En cuanto al outfit con el que Yuliett Torres arrancó suspiros entre sus fans, la modelo tapatía estaba utilizando un brassiere de lencería de encaje, el cual, era de color rojo con negro y para darle un toque extra de sensualidad a su imagen, la estrella de OnlyFans utilizó dicha prenda con los tirantes desabrochados, por lo que daba la ilusión de que su bra podía caerse en cualquier momento, no obstante, esto no sucedió y solo utilizó este elemento a su favor.

Yuliett Torres posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: yuliett.torres

Por otra parte, la prenda que más llamó la atenci��n fueron un par de medias con estampados a cuadros y debido a que Yuliett Torres posó desde distintos ángulos se pudo ver que no llevaba nada debajo, no obstante, la también influencer fue muy cuidadosa para no enseñar de más y para complementar su sensual look, la modelo de OnlyFans calzó un par de zapatillas de charol en color rojo, las cuales, le aportaron un toque extra de sensualidad a su candente imagen.

Los halagos para la modelo de OnlyFans no se hicieron esperar. Foto: IG: yuliett.torres

Como era de esperarse, la publicación de Yuliett Torres no pasó desapercibida para sus millones de fans, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post acumuló más de 40 mil likes, además, los halagos no tardaron en llegar y la caja de comentarios se llenó con cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Estás bellísima”, “Cada día más hermosa”, “¡Cuánta sensualidad!”, “Eres una diosa”, “Simplemente divina”, “La más sexy de todas”, “La perfección hecha mujer” y “Toda una reina” fueron algunos de los halagos que se llevó Yuliett Torres, quien hace apenas unos días causó furor en redes sociales al revelar que está interesada en hacer una colaboración con Eduardo Dávalos de Luna, quien es mejor conocido como “El Babo”.

