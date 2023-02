Dese la piscina, Yuliett Torres se corona como “La Reina de OnlyFans” con coqueto bañador

Yuliett Torres acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas gracias a que publicó una serie de fotografías con las que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del entretenimiento pues resulta que la modelo tapatía presumió sus curvas desde la piscina usando un revelador bañador que la hizo llevarse miles de halagos de parte de sus fans y hasta de otras figuras de la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Yuliett Torres realizó la publicación en cuestión, con la cual, presumió que pasó el fin de semana descansando en la costa de Mazatlán, Sinaloa, además, aprovechó para mantener la interacción con sus más de 10 millones de seguidores pues escribió “¿Qué piensas cuando me ves?”, por lo que su texto dio pie a que se generara un gran revuelo entre sus admiradores.

Yuliett Torres provocó más d eun suspiro con sus arriesgadas postales. Foto: IG: yuliett.torres

Para esta ocasión, Yuliett Torres derrochó belleza y sensualidad desde una piscina pues presumió su espectacular silueta con un coqueto bañador de dos piezas, el cual, estaba compuesto de un escotado sostén de color rojo pasión, mientras que la parte inferior estaba usando unas bregas que daban la ilusión de estar confeccionadas con piel de cebra, además, la modelo de OnlyFans demostró que ni en sus momentos de relajación pierde el glamour pues apareció con un impecable maquillaje que resaltó la belleza de su rostro.

Yuliett Torres dejó sin aliento a sus fans. Foto: IG: yuliett.torres

En su arriesgada sesión de fotos, Yuliett Torres posó desde distintos ángulos para que su belleza pudiera ser apreciada en todo su esplendor y como era de esperarse, sus fans no pudieron resistirse ante sus encantos y de inmediato se volcaron en halagos.

Yuliett Torres demostró por qué es todo un fenómeno en OnlyFans. Foto: IG: yuliett.torres

“Estás bellísima”, “La más guapa de todas”, “La perfección hecha mujer”, “Todo un bombón”, “Cada día más hermosa”, “Simplemente espectacular” y “Una verdadera diosa” fueron” algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios dela publicación de Yuliett Torres, la cual, en tan solo un par de horas acumuló más de 120 mil likes.

Yuliett Torres posee una de las figuras más envidiables de toda la farándula. Foto: IG: yuliett.torres

Yuliett Torres manda atrevida propuesta para “El Babo”.

Tras la filtración del video íntimo de “El Babo”, Yuliett Torres confesó haber quedado impactada por el tamaño del miembro del líder de “Cartel de Santa” y confesó que le gustaría tener una experiencia sexual con el rapero pues asegura que “hay que probar de todo”, no obstante, la modelo de OnlyFans aseguró que le daría pena estar a solas con el también compositor, por lo que le propuso hacer un trío con Alemia Rojas pues así se sentiría más en confianza.

Yuliett Torres quedó impresionada con el video de "El Babo". Foto: IG: yuliett.torres

“Hacerlo sola con él me daría nervios, lo haría solo si me acompaña mi amiga Ale (Rojas), así sí me animo, además, sería mi primera vez con un chico con perlas”, fueron las palabras de Yuliett Torres, quien todavía no ha recibido una respuesta del rapero, quien, por su parte, ya está preparando una colaboración con Karely Ruiz, otra de las figuras de OnlyFans que quedó impactada con la fisonomía del cantante.

