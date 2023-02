Camila Sodi revela sus libros favoritos y a la mujer que admira

Una de las cosas que más disfruta hacer Camila Sodi es leer. En la pasión por la lectura ha encontrado muchas historias y respuestas que le ayudan a comprender mejor la vida. De igual forma, la actriz sabe que en cada libro que elige va a invertir tiempo de calidad para su educación, para alimentar sus emociones y para ampliar su perspectiva del mundo, a veces con idas a un viñedo para degustar un vino o sólo a la playa.

Por estas razones, es muy común que Camila muestre en redes sociales todos y cada uno de los libros que va eligiendo, esto como una manera de compartir un poco de sí misma a sus fans y de hacerles saber qué intereses tiene. En algunos casos, añade alguna breve reseña del texto o expone alguna frase que le haya significado, algo que ya hizo en su reciente viaje a NY, donde paseó pos sus calles y disfrutó de sus noches.

Es así que Sodi mostró recientemente cuales son sus dos libros favoritos, esos donde encuentra valiosas respuestas a la vida y que puede repasar muchas veces.

Camila Sodi y su admiración por Oprah

Así es como expresó la misma Camila Sodi a través de su cuenta de instagram. Usualmente, cuando está de vacaciones es cuando más tiempo dedica a la lectura, a pasar horas frente a su libro favorito y aprender todo lo que este le brinde.

Libro What Happened to You

Así fue como mostró un best-seller de Oprah, la millonaria y famosa comunicadora estadounidense a la que Camila sigue y admira por su entereza para salir adelante en la vida.

No dudó en recomendarlo

Y tiene otro libro favorito

Para no quedarse corta con sus lecturas, Camila Sodi mostró otro de esos libros que le han enseñado mucho, al que puede volver a sus páginas constantemente y siempre le darán respuestas.

Indicó que le ha cambiado la vida

Con la vehemencia de una lectora asidua a las letras, Camila dio fe de este texto y también lo recomendó como uno que marcó y cambió su perspectiva de la vida.

El mar, Camila y un libro

