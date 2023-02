Femme House de LP Giobbi, el proyecto de feminismo, inclusión y música electrónica

La música electrónica se ha convertido en un gran medio para conectar con las personas en cualquier rincón del mundo y es que, desde sus inicios ha traído grandes cambios culturales, aceptando a cualquier individuo que busque simplemente bailar.

Hoy en día este género cuenta con líderes que aún se esfuerzan para seguir impulsando este movimiento; uno de ellos es LP Giobbi, productora, tecladista, DJ y cofundadora de Femme House, un proyecto que ayuda a las mujeres y a miembros de la comunidad LGBTQ+ a prosperar dentro de este estilo músical.

Constancia, esfuerzo y un golpe de suerte fue lo que llevó a LP Giobbi a empezar a formar un camino dentro de la música electrónica. ”He tocado el piano toda mi vida, desde el segundo grado fui a estudiar ejecución de Jazz piano en UC Berkeley, estaba tocando solita en un bar en San Francisco y un productor e ingeniero de Daft Punk estaba ahí, me preguntó que si quería entrar a una banda de música electrónica de mujeres en Los Ángeles; yo no sabía nada de música electrónica o sintetizadores…me aventé y fue un aprendizaje muy rápido para mí. Tuve increíbles mentores y me enamoré del diseño sonoro, eso me llevó a usar Pro Tools, producir a la banda yo misma y después terminar en Ableton, que es dónde hago música ahora, y en lo que empecé a ser DJ, fui cambiando mi sonido para hacer canciones que me gustaría tocar yo misma en vivo”, dijo en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Ese talento y adaptación fue lo que llevó a LP Giobbi a tocar por primera vez en un escenario grande y compartir su trabajo frente a miles de personas. “Se sintió increíble, estaba un poco nerviosa, pero el público era muy empático, no estaban ahí para juzgar, solo para bailar y pasársela bien, me sentí muy cómoda”, aseguró.

Aquel día marcó una pauta para un tornamesa que pasaría por muchos países en el futuro, a día de hoy habiendo tocado en más de 100 shows entre Estados Unidos y Europa.

“Cada show, cada escenario y cada público es diferente, pero creo que tengo más confianza en mi habilidad técnica, sé que si tengo un problema lo podré arreglarlo, porque he usado tanto el equipo que ya es cómo una parte de mi cuerpo, ahora me siento emocionada”.

LP Giobbi en el EDC México 2023

Muchos artistas dentro del ámbito de la música electrónica sueñan con una cosa: tocar en un festival, y es qué al tocar en este tipo de eventos se pueden abrir las puertas a tocar en muchos lugares más, frente a miles de personas. Uno de esos festivales es EDC, En esta edición del festival en México el 25 de Febrero volveremos a encontrarnos con LP Giobbi en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Femme House: Un espacio para las mujeres en la música

Al haberse convertido en una voz con fuerza dentro de la música electrónica LP Giobbi decidió no quedarse con los brazos cruzados e inició un proyecto llamado Femme House, una comunidad que busca darle oportunidades iguales a mujeres y otros individuos dentro de la música qué ya cuenta con más de nueve mil miembros.

“Femme house es mi organización sin fines de lucro que le enseña a mujeres e individuos en la comunidad LGBTQ+ a cómo producir música…desde programar drums, diseño sonoro, teoría musical, tenemos talleres gratis y cursos online, un show de radio en el que soy la host, también hacemos “stage takeovers” (Una competencia para que algún artista pueda tocar en un concierto), lo hicimos en EDC de Estados Unidos, Las Vegas, yo creo que en todo el mundo y así continuaremos, también contamos con becas para personas LGBTQ+”.

Este proyecto es apto para los artistas de todas las tallas, desde los que son más grandes y establecidos hasta los que apenas están aprendiendo a producir. Para todas las personas interesadas en ser parte de esta comunidad pueden acercarse en línea a www.thisisfemmehouse.com para talleres, sesiones y más.

Un último consejo

Para poder llegar a crear algo más grande que uno mismo se tiene que luchar contra la adversidad, que viene acompañada de la incertidumbre, LP Giobbi al igual que muchos artistas, ha pasado por grandes retos antes de poder disfrutar de cientos de shows.

“El mayor reto que he tenido es la duda, creo que lo más difícil para mí y muchos es el miedo y creer, es difícil que algo pase si no crees que va a pasar 100 por ciento, esta carrera necesita muchísima dedicación y trabajo, pararte todos los días, hacerte mejor, no rendirte, y si no crees que va a pasar va a ser muy difícil”.

Al día de hoy, existen muchas mujeres que están buscando romper barreras dentro de la escena de la música electrónica, muchas apenas van empezando, pero con el aprendizaje adecuado y la perseverancia pueden encontrarse dentro de este mundo.

“Concéntrate, sé tu misma, encuentra tu comunidad, artistas y espacios seguros con los que te sientas identificada, ven a Femme House, somos muchos aquí, creo que lo último es la perseverancia, que es muy importante en esta industria el que persevere más tiempo será el/la que lo logre, así que solo sigue haciéndolo y pasará”.

Por: Rodrigo Traconis