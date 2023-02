Tom Sizemore, actor de "Rescatando al soldado Ryan", en estado crítico tras una inflamación en su cerebro

Tom Sizemore, el actor estadounidense que participó en largometrajes como Rescatando al soldado Ryan, Natural Born Killers y La Caída del Halcón Negro, fue llevado de emergencia a un hospital en Los Ángeles, California, este fin de semana debido a un aneurisma cerebral que sufrió el sábado, informó su manager Charles Lago. Tras la inflamación de una de sus arterías el vaso sanguíneo en el cerebro, el actor quedó inconsciente.

Lago informó que el histrión estaba en su departamento de South Main Street cuando alrededor de las 2:00 de la mañana del sábado sufrió un aneurisma cerebral. Aunque no se dio a conocer cuánto tiempo estuvo solo, finalmente una persona se dio cuenta del estado de salud de Sizemore de 61 años de edad y llamó al número de emergencia al 911.

Al llegar al nosocomio, el actor fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. En declaraciones para Fox News, el representante de Tom Sizemore indicó que su familia está al pendiente de la situación y esperan lo mejor. "Es demasiado pronto para saber sobre (una) situación de recuperación, ya que está en estado crítico bajo observación".

Los planes y los escándalos de Tom Sizemore

Sizemore estaba listo para estrenar una película independiente de ciencia ficción, Impuratus, donde interpretaría el papel protagónico de un detective que se ve obligado a creer en los eventos sobrenaturales luego de presenciar la confesión de un veterano de la Guerra Civil estadounidense en su lecho de muerte.

En entrevista para el medio Age of the Nerd, El actor aseguró que aceptó hacer el largometraje porque "disfrutó el guión", y agregó: "Fue un período de paz que fue interesante, y me gusta mucho la gente que estuvo involucrada". dijo.

De acuerdo con la agencia AP, Tom Sizemore ha tenido un historial de abuso de drogas y enfrentamientos con la policía. El actor fue declarado culpable de violencia doméstica en 2003 contra su novia, Heidi Fleiss. En 2006, no refutó un cargo de haber consumido metanfetaminas fuera de un motel. Tom Sizemore fue arrestado en Los Ángeles en 2009 por presunta agresión a una excónyuge, y nuevamente en 2011 por el mismo delito.

En 2018, una actriz de 26 años presentó una demanda contra Sizemore, alegando que abusó de ella durante la producción de la película “Born Killers”, cuando ella tenía 11 años. Sizemore lo negó y la demanda fue desestimada posteriormente.

¿Qué es un aneurisma cerebral? y sus riesgos

Un aneurisma cerebral se forma dentro de las paredes de una arteria en el cerebro debido a una debilidad en los vasos sanguíneos, de acuerdo con información de la página del Hospital de Illinois. Con el tiempo, el área débil de la arteria se vuelve más delgada y sobresale (como un globo) debido al flujo sanguíneo y un golpeteo contra la pared de los vasos. La mayoría de los aneurismas cerebrales se forman sin ningún síntoma.

Al pasar el tiempo y la arteria abultada se vuelve más delgada, el aneurisma se puede romper lo que puede provocar un sangrado en el cerebro. Los síntomas de un aneurisma roto a menudo incluyen un comienzo repentino de dolores de cabeza severos, la mayoría de pacientes lo describen como el peor dolor de cabeza que han sentido en su vida.

