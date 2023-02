VIDEO | Ana Bárbara quiere una bioserie de su difícil vida: "Pero cuando ya cuelgue los tenis"

Fiel a sus convicciones y con la sinceridad que le caracteriza, Ana Bárbara recordó un momento de su vida donde estuvo muy cerca de ella El Charro de Huentitán, don Vicente Fernández. Recientemente, la intérprete presentó la grabación de un tema que realizó con él, algo que la llenó de orgullo.

Por tal razón, trajo al presente una ocasión en que ambos platicaron de la posibilidad de que les produjeran una bioserie con la historia de sus vidas. Ante esta posibilidad, don Vicente siempre fue claro en qué le gustaría que hicieran con la historia de su vida, algo que compartió risueñamente a Ana Bárbara.

Fue de esa plática que ella, precisa también, expresó qué piensa de una producción así sobre su vida y cuando le gustaría que la realizaran.

En conferencia de prensa para presentar el concierto por los 20 años de su canción y álbum más emblemáticos, Ana Bárbara se sinceró sobre cuándo le gustaría que produjeran una bioserie de su vida.

Para abundar en esto, hecho memoria sobre lo que ha vivido y aceptó que le ha tocado superar situaciones muy complicadas, que no todo mundo podría.

"La historia de mi vida me enorgullece, ha habido muchas cosas terribles, que me duelen, que quizá otra persona se muere con lo que me ha pasado. Antes me daba miedo, no sentía orgullo, ahora estoy orgullosa de haber salido de tanto bache, depresiones y sería bonito porque hay gente que ha sufrido como yo problemas mentales y emocionales", dijo.