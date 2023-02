Fey reaparece tras polémica por hacer playback en concierto con Alejandra Guzmán

Fey reapareció en redes sociales después de la polémica que se desató tras revelarse que la razón por la que se canceló su gira con Alejandra Guzmán, fue porque quería hacer playback durante los shows de “Eternas Tour” algo con los que estuvo en desacuerdo la rockera. La intérprete de "Media naranja" se había mantenido alejada de sus cuentas oficiales, sin embargo, este jueves compartió una foto en la que también colocó un breve mensaje para sus millones de seguidores.

Hace unos días, las artistas anunciaron que “Eternas Tour” se cancelaba hasta nuevo aviso, esto a unas horas de que salieran a la venta los boletos para su primer show. A pesar de que ambas habían revelado esta colaboración y se veían muy contentas, Enrique Guzmán, padre de la intérprete de "Mala hierba", confesó que el verdadero motivo por el cual pospusieron el show era porque la cantante de pop quería hacer playback en vez de dar un concierto en vivo.

Fey reaparece tras polémica con Alejandra Guzmán

Después de una temporada sin tomar sus redes sociales, la intérprete de "Azúcar amargo" publicó este jueves una foto en su cuenta de Instagram, en donde tiene 1.2 millones de seguidores. En la imagen sólo se puede ver su rostro con un maquillaje que resalta sus ojos claros ya que tiene un grueso delineado negro, mientras que sus labios están en tono nude con un poco de gloss para darles brillo. Asimismo, su cabello está suelto con unas trenzas pequeñas que sólo son para darle un toque mucho más rudo a este look blanco.

Fey reaparece tras polémica con Alejandra Guzmán Foto: Captura de pantalla

En publicación Fey sólo escribió "Siempre juntos …" y le agregó una serie de emojis entre los que están unas estrellas y un corazón de color azul. Como era de esperarse, la imagen recibió el cariño de sus fanáticos y amigos como Litzy, quien le colocó "Guapaaa!!", mientras que Maria Karunna sólo puso "Bella!!". "Electro-Pop Queen", "Siempre juntos hermosa! aquí estaremos apoyándote!" y "Te amo rubia", son solo algunos de los halagadores mensajes que recibió la intérprete en su post.

Sin embargo, la artista, de 49 años, no se salvó de los cuestionamientos sobre las recientes declaraciones de Enrique Guzmán, que aseguró que hace sincronización de labios en vez de cantar en vivo. "ME CONSTA QUE TU NO HACES PLAY BACK !!! regresa con algo increíble porfa!", "Gira sola o con otro ser de luz igual que tú" y "Es cierto lo que dice el gran Quique de que querías hacer playback????", son solo algunos de los comentarios que hicieron referencia a la polémica que se desató.

Hasta el momento, la cantante no ha hecho ninguna aclaración al respecto, pero con esta foto demostró que tiene el apoyo de sus millones de fanáticos, quienes aunque se encuentran tristes por la cancelación de la gira con la llamada "reina de corazones", quieren volverla a ver en los escenarios este 2023, ya sea con otra celebridad o bien sola, pues hay que recordar que es una de las cantantes de los años 90 que aún cuenta con un gran número de seguidores.

IG @fey

María Fernanda Blázquez Gil, nombre real de la cantante, debutó oficialmente con su primer álbum en 1995, y a partir de entonces formó una carrera sólida como intérprete de pop, convirtiéndose en uno de los referentes del género en México. En los últimos años la artista se ha unido a giras como el "90's Pop Tour" en donde ha colaborado con Timbiriche, OV7 y Jeans, por mencionar a algunos, debido a este antecedente muchos creían que serían un éxito sus presentaciones con Alejandra Guzmán, sin embargo, al parecer tuvieron fuertes diferencias.

