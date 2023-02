Karely Ruiz comparte foto de su peor momento: "Tuve que raparme por el estrés"

Karely Ruiz causó impacto entre sus millones de fans en Facebook, plataforma que la modelo de OnlyFans eligió para sincerarse con sus admiradores, pues compartió una foto de su peor momento, imagen que ha recibido miles de "likes" y en la que se dejó ver en lencería roja, sin embargo, llamó la atención por su cabello corto, asegurando que se tuvo que rapar luego de sufrir alopecia por estrés.

La influencer, que ganó mayor popularidad en el año 2022 después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las redes sociales, esto gracias a sus fotografías en las que se luce con los atuendos más cortos, atrevidos y reveladores, sin embargo, en más de una ocasión ha dejado ver que no todo en su vida es tan fácil como muchos creen.

Karely Ruiz asegura que se rapó por estrés

"En este momento de mi vida pase un proceso muy difícil, tuve que raparme ya que tenía problemas de alopecia por el estrés, lloraba mucho", escribió Ruiz, de 22 años, para acompañar una foto que fue publicada en la plataforma de Meta, en la que cuenta con 4 millones de seguidores, quienes quedaron sorprendidos con la imagen en la que se le ve posando sentada en una cama y luciendo un coqueto look rojo.

Karely confiesa que se rapó por problemas de estrés. Foto: FB @karelyruiz001

De acuerdo con el sitio MedlinePlus, la pérdida parcial o total del cabello se denomina alopecia. Puede ser provocada por el estrés físico o emocional y se denominada efluvio telógeno, que ocasiona la caída de la mitad y hasta tres cuartos del pelo en el cuero cabelludo, una situación por la que está pasando o pasó la influencer regiomontana, pues no dejó claro si se trata de una foto reciente o de hace varios años.

Además, Karely compartió un mensaje en la misma red social, propiedad de Meta, en la que afirmó que su situación económica no la aleja de tener problemas: "Me puso un morro que qué estrés puedo tener si gano muy bien, entiendan que el dinero no lo es todo, así como ustedes yo también tengo problemas", escribió la modelo e influencer, que ha recibido cientos de comentarios en los que ha recibido todo el apoyo y la empatía de sus fans.

La influencer asegura que el dinero no es todo. Fuente: Captura de pantalla

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ha ganado popularidad en las plataformas digitales por mostrar sus curvas en los diseños más reveladores con los que roba miradas y se confirma como una de las mujeres más bellas y exitosas de OnlyFans, en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Yanet García, Sugey Ábrego y Celia Lora, con ésta última de hecho ha realizado algunas colaboraciones.

Pero su popularidad no la aleja de los padecimientos emocionales, y así lo confirmó en otra publicación que dejó en su cuenta de Instagram, plataforma donde la siguen 8 millones de admiradores, con quienes compartió una foto en la que escribió: "era feliz en este momento y no lo sabía, ahorita no me siento muy bien", causando la preocupación de sus fanáticos, quienes siempre están al pendiente de sus posteos.

La modelo dio a conocer que no está en su mejor momento. Foto: IG @karelyruiz

