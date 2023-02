Danny Trejo, gran estrella de Hollywood, tiene este tatuaje inspirado en Salma Hayek y casi nadie lo sabe

Salma Hayek goza de una exitosa carrera como actriz en Hollywood, pero en más de una ocasión ha señalado lo difícil que fue destacar en la industria siendo mexicana y entre las primeras estrellas que reconocieron su talento se encuentran el actor Danny Trejo, quien cayo rendido ante su belleza y le dedicó uno doloroso detalle a la veracruzana como muestra de su admiración.

El actor, de 78 años, es conocido por cintas como “Machete Kills”, pero antes de brillar en el cine estuvo en prisión en más de una ocasión durante 13 años por delitos como robo a mano armada y narcotráfico. En este tiempo se hizo un gran tatuaje que abarca todo su pecho y cuyo diseño es una mujer con un sombrero de mariachi, un rebozo y cabellera larga.

Tatuaje de Danny Trejo en honor a Salma Hayek. Foto: IG @officialdannytrejo

En entrevista con Graham Norton, la actriz veracruzana indicó que el tatuaje que lleva plasmado en el pecho “Machete”, como se conoce al actor, es el de su rostro ya que él se lo dedicó cuando se conocieron en la cinta “From Dusk Till Dawn” en la que compartieron créditos con Quentin Tarantino, George Clooney, Robert Patrick y Juliette Lewis, además de que fue el primer proyecto de la mexicana en Hollywood y con el que permanece en la memoria del público.

“Él aprendió a actuar en prisión y cuando salió empezó a trabajar y llegó a mi primera película (…) Me dieron que iba a conocer a un prisionero, pero que ahora era actor y tenía un poco de miedo. Cuando lo vi por primera vez me vio y corrió hacia mí, se rompió la playera y me dijo: ‘Yo te conocía antes de que te conociera, yo soñé contigo antes de conocerte”, admitió Hayek y añadió que Trejo le dijo que estaba dispuesto a robar un banco por ella.

“En Hollywood no querían a Salma Hayek”

Danny Trejo ha reveló ante los medios que el tatuaje se lo hizo el artista Harry “Super Jew” Ross, quien durante mucho tiempo le pidió que lo ocultara ante las cámaras debido a que no se sentía orgulloso de su trabajo ya que fue uno de los primeros que hizo y fue en prisión.

“Odiaba este tatuaje, ya sabes, pero era su primer tatuaje. Se convirtió en un prolífico tatuador conocido en todo el mundo antes de fallecer. Y él decía: '¡No muestres eso!', pero yo estaba como: ‘Solo cállate. ¡Este tatuaje te hizo famoso!’ (...) “Bueno, lo empezamos en una prisión, San Quentin, y dos prisiones después lo terminamos. Era una aguja e hilo, aguja e hilo. Era la vieja escuela antes de que inventaran las maquinitas y esas cosas", reveló el también empresario.

Danny Trejo se hace tatuaje en honor a Salma Hayek. Foto: AP

Respecto a la actriz mexicana, durante su participación el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) el actor reveló que, al igual que Antonio Banderas, los productores no veían con buenos ojos que Hayek participara en la cinta “From Dusk Till Dawn” debido a que aún tenía muy marcado su acento y no era muy conocida.

"Desde entonces ya era una mujer hermosa, todos lo vimos. Pero en esa época tenía mucho más marcado el acento y eso no le gustó a los productores. Tampoco querían a Antonio Banderas porque nadie lo conocía, pero esa película los convirtió en una bomba latina”, indicó.

