Esta famosa escena de "La Familia P. Luche" hizo que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo terminaran discutiendo en pleno foro

A pesar de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conforman una de las parejas más unidas y estables del medio, al igual que todos los matrimonios han tenido altas y bajas, lo cual en vez de acentuar sus diferencias les ha permitido descubrir que su amor logra vencer todos los obstáculos, incluso cuando las cosas se salen de control, tal y como la vez que una escena producida por el comediante, hizo tambalear su relación con la cantante.

Fue en entrevista con Yordi Rosado que Eugenio Derbez decidió sincerarse y contar que una de las escenas más famosas de "La Familia P. Luche" le había traído problemas con su ahora esposa, quien justamente el día del rodaje de dicho fragmento se presentó en el set de grabación para visitar a su amado.

En ese momento, Eugenio Derbez aún no sabía que minutos más tarde, su escena haría que Alessandra Rosaldo se molestara con él, siendo la única en el foro que no se carcajeó con el clip en el que participaron el padre de su hija y Consuelo Duval, en sus respectivos papeles de Ludovico y Federica P. Luche.

La pareja tuvo un incómodo momento por una escena de "La Familia P. Luche"

Y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, lo cierto es que esta escena no involucró besos o momentos subidos de tono entre la actriz y Derbez, ya que lo que verdaderamente le molestó a la vocalista de "Sentidos Opuestos" fue el hecho de que lo retratado en "La Familia P. Luche" le resultaba bastante familiar.

Esto en atención a que la pareja justamente había tenido una discusión en días pasados sobre el porqué no irían a visitar a la familia de Alessandra Rosaldo, con la cual ya tenían pactada una reunión a la que el actor de "No se aceptan devoluciones" no quería asistir.

"Esa escena famosa es real y está basada en una discusión que tuve con Alessandra por una comida con su familia, escribo la escena y pues ya estaba en los libretos y un día grabando de repente me dicen 'oye te viene a visitar Alessandra' (...). Hacemos la escena, todo el foro cagado de risa, es uno de los mejores capítulos de la Familia P. Luche y yo así de 'quedó padre ¿no mi amor?' (ella) con una jeta y yo '¿pasó algo?' y dice 'esa escena es una discusión que acabamos de tener tú y yo hace tres meses'", contó Eugenio Derbez a Yordi Rosado.

Al final, la pareja vio con humor la situación, aunque de momento, Alessandra Rosaldo no pudo evitar sentir que su privacidad había sido invadida, ya que sus momentos de pareja con el actor habían sido utilizados para un capítulo de su serie televisiva. Y si aún no sabes de qué escena se trata, la adjuntamos a continuación para que la revivas y ahora tengas el contexto de su cómico origen. Recuerda que si solo quieres ver el fragmento al que hizo alusión el comediante, puedes adelantar el capítulo al minuto ocho.

