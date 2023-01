Alessandra Rosaldo revela si le pesa ser parte de la familia Derbez: “Hago lo mejor que puedo”

Eugenio Derbez es uno de los comediantes y productores más importantes del medio artístico en México y ha formado una gran familia, algo por lo que ha dado de qué hablar en más de una ocasión; sin embargo, es su relación con Alessandra Rosaldo la que los ha colocado como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, aunque no ha sido fácil para la cantante ser parte de la dinastía.

La vocalista de "Sentidos opuestos" ha confesado en más de una ocasión que su relación con el comediante mexicano no ha sido perfecta y también han enfrentado momentos complicados, pero han sabido salir adelante y durante la serie "De viaje con los Derbez" se pudo ver la buena relación que ella tiene con los hijos del también productor: Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez.

Durante una conferencia de prensa retomada por el programa "De primera mano", la cantante fue cuestionada sobre las dificultades que enfrenta como la "madre" de todos los Derbez y, aunque puntualizó en que se trata de una familia unida, también enfrentan momentos complicados por los que han tenido que poner distancia en algún instante.

"Hago lo mejor que puedo y trato de mantener a la familia unida (...) Hay momentos como en todas las familias en las que suceden cosas, hay desacuerdos o hay momentos en los que hay que poner distancia", indicó Alessandra Rosaldo y añadió que la dinámica para mantenerlos unidos suele ser complicada ya que todos tienen proyectos que los mantienen ocupados.

"No abandonarme a mí misma"

En abril del 2022 la pareja acudió al programa “Algo personal” de Jorge Ramos, donde la intérprete de “Amor de papel” admitió haber dejado de lado su carrera por darle prioridad a su relación con Eugenio Derbez, lo que destapó problemas en la relación que más tarde despertaron rumores de una separación.

“Desde que nos conocimos yo he elegido, en varios momentos a lo largo en los casi 16 años que llevamos juntos, en varios momentos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera, me he detenido y luego cuando nació Aitana, pues por supuesto”, indicó la cantante sobre su relación con el comediante.

En esta ocasión, durante la conferencia de prensa, indicó que como madre realiza muchas labores y papeles tanto fuera como en su hogar. Por este motivo una de las facetas más complicadas en su vida es la de no abandonarse a sí misma.

“La de no abandonarme a mí misma, la de rescatarme a mí en medio de todo ese universo (…) Cuando logro equilibrarlo florezco, me siento mejor, feliz, plena, en un buen momento. La parte que más la hace sentir orgullosa es la de ser mamá”, detalló la cantante.

