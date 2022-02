Alessandra Rosaldo: Antes de ser una famosa cantante le hizo coros a "Caló" y ahora comparten escenario

Sin duda alguna, hablar de Alessandra Rosaldo es recordar inmediatamente su voz en temas como “amor de papel”, “únete a la fiesta”, entre otros más que interpretaba en Sentidos Opuestos, agrupación conformada por ella y Chacho Gaytán. Sin embargo, antes del gran éxito de esta agrupación en los años 90, Alessandra ya tenía mucha experiencia en la música y escenarios pues la ahora esposa de Eugenio Derbez inició su carrera musical desde muy pequeña.

En entrevista con Karla Díaz para el programa “Pinky Promise”, transmitido por Youtube, Alessandra estuvo como invitada junto con Ari Borovoy, ahí el ex integrante de OV7 y creador de conceptos como 90's pop tour y 2000's pop tour, cuestionó a su amiga sobre a que edad inició su carrera y la cantante visiblemente emocionada comenzó a revelar cómo fue que comenzó su carrera musical.

Y es que Alessandra contó que fue a los 11 años de edad que recibió su primer sueldo pues fue corista de Lucerito en un festival, sin embargo, no fue hasta que cumplió 17 años que se unió formalmente al equipo de trabajo de “La novia de América”.

“Yo empecé como corista, mi primer sueldo como corista tenía yo 11 años, de Lucero, Lucerito en ese entonces, porque mi papá manejaba a Lucerito y mi papá produjo una parte de no me acuerdo que festival era y me llamó para hacer coros de Lucerito siendo una niña", dijo Alessandra en "Pinky Promisse".