Shakira de nuevo en el Super Bowl, esta es la teoría que explica el porqué podría participar como invitada de Rihanna

En los últimos meses, Shakira ha alcanzado el punto máximo de popularidad gracias al lanzamiento de sus últimos sencillos, con los cuales la exitosa colombiana ha logrado expresar los sentimientos que surgieron en su corazón ante la ruptura con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos y a quien conoció durante el Mundial de Sudáfrica en 2010. Y aunque ese es una de las participaciones más recordadas de la intérprete de "Pies Descalzos", lo cierto es que otro de sus shows que causó furor fue el que encabezó en 2020 a lado de JLo en el Super Bowl.

Por lo cual no es de extrañarse que muchos internautas ya hayan expresado su interés en que Shakira nuevamente se presente en el magno evento deportivo, cuyo espectáculo de medio tiempo este año estará a cargo de Riahanna, cantante con la que la compositora colombiana encabezó el dueto "Can't Remember to Forget You".

De hecho, a partir de esta colaboración fue que empezaron a surgir los rumores que apuntan a que Shakira estará de nuevo en el Super Bowl, esto en atención a que la revista Billboard lanzó una encuesta en la cual colocó a todos los artistas con los que Rihanna ha colaborado, preguntando así quien debería estar junto a ella en el show de medio tiempo.

Y aunque estuvieron importantes y populares personajes como Eminem, Drake y Kanye West, fue la barranquillera quien salió victoriosa de la votación, pues Shakira obtuvo nada más y nada menos que el 46.88 por ciento de los votos, seguida de Eminem, quien apenas alcanzó a llevarse el 23.71 por ciento de la preferencia del público.

Con esto quedó claro que la intérprete de "Monotonía" es una de las cantantes del momento, quien luego de su colaboración con Bizarrap dejó al público con ganas de más éxitos, pues mientras algunos criticaron la letra de "Sessions #53" por considerarla un ataque directo a Clara Chía, la mayoría de los internautas y personajes del mundo de la farándula consideraron un himno esta canción.

Esto en atención a que la idea general de la canción de Shakira retrata el proceso que cualquier persona puede vivir cuando su pareja le es infiel y, finalmente decide empoderarse ante la ruptura, dándose cuenta que fue mejor dejar ir a alguien que no les daba su lugar, estableciendo un límite para que esta persona no vuelva a buscarlos.

¿Te gustaría ver a Shakira y Rihanna juntas en el próximo medio tiempo del Super Bowl? | Foto: Pinterest

No obstante, hasta el momento la posibilidad de que Shakira se presente en la próxima edición del Super Bowl a lado de Rihanna se reduce a rumores y deseos del público en general, pues estas especulaciones surgieron a raíz de la encuesta mencionada, sin que aún haya una garantía de esta ansiada colaboración.

Aún así, hay quienes no pierden la esperanza de que la pregunta lanzada por Billboard sea un precedente para que los organizadores del evento deportivo decidan quién será el o la cantante que se sumará a Rihanna durante el próximo medio tiempo del Super Bowl.

