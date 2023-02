Shakira: 5 fotos de su transformación de "Pies descalzos" a "Music Sessions, Vol. 53"

Este 2 de febrero Shakira se encuentra de manteles largos, pues celebra 46 años de edad. A pesar de que es estos momentos está en el ojo del huracán por motivos personales, la cantante ha tenido mucho éxito con sus últimos sencillos, pues se encuentra en las principales listas de popularidad. La colombiana se ha adaptado a lo largo de los años, no sólo en su música, sino también en su estilo, por eso aquí te presentamos 5 fotos de su impresionante transformación desde "Pies descalzos" hasta "Music Sessions, Vol. 53".

La cantante nació en Barranquilla, Colombia, un día como hoy pero de 1977. Es hija de William Mebarak Chadid, quien en días recientes ha tenido problemas de salud, y Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Desde que era pequeña era muy inteligente y también se interesó en las artes, ya que a los ocho años escribió su primera canción titulada "Tus gafas oscuras", a la par se sintió atraída por las danzas árabes y años después apareció en el programa de su país "Buscando artista infantil" de 1988, fue así que poco a poco fue marcando su camino hasta llegar al estrellato.

5 fotos de transformación de Shakira

Aunque Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre completo de la intérprete, había lanzado en su adolescencia dos álbums: "Magia" y "Peligro", fue hasta que reveló "Pies descalzos", en 1995, que su fama transcendió fronteras, pues sus canciones "Un poco de amor", "Pies descalzos, sueños blancos" y "Antología", llegaron a los primeros puestos de los charts internacionales, por lo que tan sólo dos años después estrenó "¿Dónde están los ladrones?", material que la consolidó en el mercado europeo y estadounidense.

A partir de los años 90, la cantante colombiana no dejó de trabajar en el medio y cautivar al público con su creatividad, ya que con "Servicio de lavandería" lanzó canciones en inglés y en español. Fijación oral vol. 1 y Vol. 2, la llevaron a hacer giras exitosas por varias partes del mundo, al igual que "Sale el Sol", "El Dorado" y su álbum homónimo. En algunas de estas producciones ha colaborado con importantes artistas latinos como Carlos Santana, Gustavo Cerati y Alejandro Sanz, e internacionales, Rihanna y Beyoncé.

La cantante también se ha caracterizado por participar en algunas Copas de Mundo con su música, como en el de Sudáfrica con "Waka Waka" (This Time For África)" 2010 y "La La La", para Brasil 2014. Para la competencia de futbol del 2022, Shakira decidió no participar debido a las críticas a Qatar tras las supuestas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, ha estado en diferentes eventos deportivos, uno de los más importantes el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, en el que compartió escenario con Jennifer Lopez.

La intérprete de "Hips don't lie" ha demostrado que es una persona con conciencia social, ya que tiene la "Fundación Pies Descalzos" y embajadora de buena voluntad de la UNICEF. Su labor altruista también la ha hecho destacar en el mundo del entretenimiento, por lo que ha colaborado con diferentes organizaciones y hasta importantes marcas.

El año pasado la intérprete colombiana se colocó en el ojo del huracán después de que anunciara su divorcio de Gerard Piqué, en medio de rumores de supuesta infidelidad por parte del futbolista del Barcelona. A pesar de que no habló al respecto en su momento, Shakira lanzó los temas "Te Felicito" y "Monotonía", en donde muchos aseguran que son indirectas para su ex esposo y padre de sus hijos, Milan y Sasha, pero fue el sencillo "Music Sessions, Vol. 53" en el que le tiró en cada una de las frases al deportista y a su novia Clara Chía.

