Chucho Rivas estrena "Cobre" y su disco "Cuatro y Tres": "Todas mis canciones son de cosas que he vivido"

Con tan solo 15 años de edad, Jesús Manuel Rivas Sosa, conocido solamente como Chucho Rivas fue parte de uno de los realities shows musicales más importantes de nuestro país, y pese a su corta edad su talento lo colocó en el segundo lugar de “La Academia 10 años”.

Han pasado once años desde su participación en el antes mencionado reality show, ahora Chucho Rivas con dos discos grabados y múltiples éxitos, el originario de Sinaloa, platicó en exclusiva para El Heraldo de México sobre “Cobre” su nuevo sencillo y el lanzamiento de ”Cuatro y Tres” su nuevo disco.

Chucho Rivas se identifica con cada canción

Este viernes 10 de febrero, Chucho Rivas está de estrenó, pues sale el primer sencillo de su disco ”Cuatro y Tres”, el cual lleva por título “Cobre” y que de acuerdo al propio cantante sinaloense, es una canción que tenía mucho tiempo esperando a que pudiera salir.

Y es que “Cobre” para Chucho Rivas es un tema que en su momento lo ayudó a salir adelante pues con éste se desahogó y supo darse el valor así mismo, pues nos contó que este tema va para todos aquellos que terminan una relación amorosa y creen que algo está mal con ellos y llegan a sentirse menos o culpables.

“es una canción que está en el cajón desde hace 5 años, estaba desesperado por sacarla, pero la había estado posponiendo, es una canción a la que le tengo mucha fe y es una canción que me ayudó en su momento a poder desahogar muchas cosas, es una rola que habla de agarrar valor por ti y sentir que vales oro”, dijo Chucho Rivas

Tras compartirnos esta experiencia con el tema “Cobre” cuestionamos a Chucho Rivas si es que este tema está basado en una experiencia personal y ante esta pregunta el sinaloense asegura que no solo esta canción sino que todos sus temas están basados en situaciones personales.

“Si todas mis canciones son de cosas personales de las cosas que he vivido, algunas más exageradas, algunas más limitadas…al final de cuentas vivencias y sentimientos que nacieron de alguna ocasión”, comentó Chucho para El Heraldo de México

¿Cuándo sale el nuevo disco de Chucho Rivas?

Por otra parte, Chucho también nos contó sobre ”Cuatro y Tres” el cual es su nuevo disco y podremos escuchar completo a partir de este próximo 12 de febrero en todas las plataformas digitales.

Sin embargo, para el ex alumno de La Academia, ”Cuatro y Tres” tiene un significado muy especial para él pues el número 43 lo “perseguía” por todos lados, finalmente comenzó a investigar lo que significa esta cifra y se llevó una gran sorpresa, es por eso que decidió nombrar de esta manera a su nuevo disco.

“Nunca tuve fijación por los número, para serte honesto pero empecé a ver el número 43 en todas partes…pero se me presentaba de muchas formas, y aunque no sabía qué significaba me llenaba de mucha paz cada que se me aparecía…terminar mi disco y luego preguntar por el significado del 43 y que me dijeran que era la construcción de sueños pues para mi fue un mensaje muy bonito al final porque fue darle sentido a todo el albúm”, dijo Chucho pra El Heraldo de México

Además de acuerdo con Chucho ”Cuatro y Tres” será lanzado el próximo 12 de febrero debido a una situación especial, pues este día es el día número 43 del año por lo que el cantante asegura que es de buena suerte para él.

