Chucho Rivas se inspira en el Joker para su nuevo video

Chucho Rivas tiene cinco años en la industria de la música de manera profesional y aunque esta disciplina es su más grande pasión, hace poco descubrió que también le gusta actuar. Incluso ya participó en una cinta mexicana y está muy emocionado por verse en el cine.

“Me gustaría actuar, hace poco filmé un pedacito en una cinta que todavía no sale; desde ahí me entró la cosquillita, me gustó el detrás de cámaras, ver la preparación, el entregarte a ser otra persona, me motivó mucho y me gustaría seguir haciéndolo”, contó el joven intérprete, pero no dio más detalles del largometraje en el que participó.