VIDEO | Geraldine Bazán rompe el silencio y aclara si le dedicó la última canción de Shakira a Gabriel Soto

Una de las rupturas románticas más mediáticas de los últimos meses sin duda es la de Shakira y Gerard Piqué, quienes luego de verse envueltos en especulaciones en torno a infidelidades y disputas por la custodia de sus hijos, siguen dando de qué hablar. Esto en atención a las publicaciones del futbolista en Instagram y a las canciones de la colombiana, siendo su colaboración con Bizarrap uno de los temas musicales más populares del momento, mismo que incluso fue entonado y bailado por las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, otra de las parejas que no pudo cumplir la promesa de amor eterno.

De hecho, en atención a esto muchos usuarios aseguraron que Geraldine Bazán indirectamente le había mandado un mensaje a su exesposo al publicar el video de sus hijas bailando la coreografía de "Sessions #53" de Shakira y Bizarrap, ya que esta melodía hace referencia a la infidelidad en la que incurrió un hombre que terminó dejando a su pareja por alguien "igualita que él", lo cual también podría encajar con el contexto de Bazán y Gabriel Soto.

Pues, así como ocurrió con Piqué, previo a su ruptura con Shakira, Gabriel Soto ya había sido visto con su actual pareja, Irina Baeva, antes de que fuera oficial su divorcio con la actriz de "Corona de Lágrimas", quien incluso posteriormente declaró que la periodista deportiva proveniente de Rusia se había metido en su relación con el padre de sus hijas.

Por ello, durante una conferencia de prensa los reporteros no resistieron la tentación y decidieron confrontar a Geraldine Bazán cuestionándola acerca de si aquel inocente video que publicó en sus instastories y se hizo viral en realidad era una indirecta para Gabriel Soto.

Y a diferencia de la actitud que tienda a tomar cuando se le pregunta por su exesposo, en esta ocasión Geraldine Bazán no temió en responder a la pregunta, asegurando que aunque no era el momento tenía que dejar en claro que su vida ya no giraba en torno al protagonista de "Mi Camino es Amarte".

"La verdad es que creo que ya pasó mucho tiempo y es ridículo que crean que todo lo que yo pueda decir o hacer tiene que ver con alguien que no tiene nada que ver conmigo, entonces, a ver, ese es un tema que es un boom mundial, no solo mi hija, todas sus amigas de la escuela se saben la coreografía y la canción mucho más que cualquiera de nosotros, la canción es un boom mundial y nada de lo que yo pueda decir o hacer tiene nada que ver con nadie más en la vida", expuso Geraldine Bazán.

