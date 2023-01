Geraldine Bazán deslinda a Gloria Trevi del extraño casting con Sergio Andrade: “Solo he recibido respeto”

Durante los últimos días el nombre de Geraldine Bazán ha aparecido de forma recurrente en distintos medios debido a que la actriz reveló que durante su adolescencia realizó un casting con Sergio Andrade, el cual, se tornó un tanto “extraño”, por lo que considera que el productor tuvo la intención de integrarla al famoso “Clan Trevi-Andrade”, sin embargo, hace apenas unas horas volvió a tocar el tema en redes sociales y aseguró que en ese desafortunado episodio no estuvo Gloria Trevi, por lo que la deslindó de cualquier señalamiento o acusación que pudieran haber causado sus declaraciones,

Para empezar a abordar el tema es importante puntualizar que Geraldine Bazán contó esta anécdota en el programa llamado “Secretos de villanas” donde señaló que tenía alrededor de 13 años cuando Sergio Andrade le ofreció hacerle un casting en una misteriosa locación a la cual, no le permitieron el paso a su madre, Rosalba Ortiz, quien tuvo que quedarse afuera esperándola y luego de un rato en el que le realizaron algunas pruebas, su madre entró a la propiedad para llevársela del lugar pues “notó algo raro”, además, señaló que al poco tiempo estalló el escándalo del famoso “Clan Trevi-Andrade”, por lo que cree que pudieron haber querido reclutarla.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía", señaló Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán deslinda a Gloria Trevi de “raro” casting con Sergio Andrade

Luego de todo el revuelo que se armó por sus declaraciones, Geraldine Bazán utilizó su perfil de Twitter para emitir un comunicado en el que aclaró que Gloria Trevi no tuvo nada que ver en este “extraño” casting que hizo con Sergio Andrade durante su adolescencia y aseguró que de la cantante solo ha recibido muestras de respeto.

“Respecto a las notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencioné a Gloria Trevi ya que no fue con ella con quien la viví, ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con quien de quien solo he recibido respeto”, escribió Geraldine Bazán.

Tras el comunicado de Geraldine Bazán, Gloria Trevi apareció en su publicación y le agradeció por haber aclarado que no tuvo nada que ver y también aprovechó para expresarle el cariño que le tiene.

“Geraldine, gracias por aclararlo, esto habla de tu integridad y de no dejarte utilizar para que se cometan injusticias, eres valiente, buena hija, buena madre, buen ser humano, por eso tanta gente te quiere”, escribió la intérprete de “Zapatos viejos”.

Es importante puntualizar que estas declaraciones de Geraldine Bazán fueron vertidas luego de que se diera a conocer que Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentan nuevas denuncias en California, Estados Unidos por supuestamente haber cometido los delitos de corrupción de menores y tráfico infantil durante la década de 1990 contra dos mujeres que en ese entonces tenían 13 y 15 años respectivamente.

La cantante aseguró en sus redes sociales que estos nuevos señalamientos en su contra son completamente falsos. Foto: Especial

En la demanda se asegura que el productor de aceró a las menores para invitarlas a una especie de programa de capacitación artística y que cuando Gloria Trevi entró a la escena supuestamente se habría encargado de prepararlas para que fueran esclavas sexuales del famoso productor. Cabe mencionar que, la cantante regiomontana ya emitió un comunicado donde reiteró su inocencia en este caso, además, dijo sentirse tranquila y adelantó que se está preparando para “luchar contra cualquier cosa” pues tiene la verdad de su lado.

