El Cojo Feliz lanza fuerte burla sobre Adrián Marcelo tras recibir insultos en 'Hermanos de Leche'

El Cojo Feliz, El Tío Rober y Adrián Marcelo han vivido unos momentos demasiado conflictivos en las redes sociales luego de que el exparticipante de la Casa de los Famosos decidiera lanzar un par de insultos en contra de ambos comediantes en su tan conocido programa “Hermanos de Leche”

Cabe destacar que todo comenzó cuando el famoso Adrián Marcelo mencionó en su podcast “Hermanos de Leche” que él e Iván “La Mole” le habían hecho mucho daño a los podcast, pues mencionó que habían hecho que la gente creyera que pueden igualarlos de alguna manera, además de hacer hincapié en el que eran horribles los espacios.

"He visto otros espacios y están de la verg*, tú y yo, La Cotorrisa le hicimos mucho daño a la gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la verg* sus espacios, no se escuchan, no se respetan, no se admiran, no hay una jerarquía. Ustedes están de la verg*. Gente que después dice que ya no quieren ir a los podcast, porque los levantan, ¿qué levantas, güey?, levanta tu carrera", dijo Adrián Marcelo

Ahí mencionó que había quienes ya no querían ir a podcast, porque “los levantaban”, qué eran esos mismos que le pedían ayuda para poder abrir en sus mismos shows, aunque no los menciono, después se supo que hablaba de El Tío Rober y El Cojo Feliz, quienes tiene como proyecto “Pur de Patos”, respondiendo además.



¿Qué dijeron El Cojo Feliz y El Tío Rober?

El pleito comenzó a escalar de manera intensa, pues las redes sociales comenzaron a arrojarlos, buscando que dijeran algo o al menos que confirmaran que eran ellos de quienes hablaba Adrián Marcelo en su podcast conocido como “Hermanos de Leche”, odiado por unos y amados por otros.

“Esto nos agarró de sorpresa Adrián, porque siempre te hemos considerado un compañero y a La Mole un amigo. Y ahora nos quedó claro que ya no sabes a quién insultar para vender boletos. Esa es tu táctica, ruin y culer*, interpretas como nadie cómo se mueve esta industria. No eres de este gremio y no le entiendes, y para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te sacará a la verg* de la Casa de Los Famosos. Eres un sin talento que no le quedó de otra más que presumir cuánto gana porque piensa que eso es triunfar”, dijo El Tío Rober.

El pleito escaló tanto que el Cojo Feliz, mostró en su cuenta de Twitter cómo es que se burló de las cancelaciones del podcast en el Pepsi Center, pues luego de la polémica salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos, comenzaron a cancelar sus presentaciones en vivo.

“Le voy a hacer un chiste al Adrián Marcelo, a ver si no se molesta el chavo. Es que estaba pensando que él me gana en vistas, pero yo le gano en reproducciones. Es un sueño estar aquí en el Teatro Metropolitan, miren la merch, ya varios la traen, podrán ver que viene impresa con las costuras por fuera. Ya varios me preguntaron es que fíjense, aproveche una oferta por dentro, dicen ‘Hermanos de Leche Pepsi Center 2024’, pensé que no las iban a usar y me las dieron baratas”, dijo EL Cojo Feliz en su presentación.

Así se respondieron las redes sociales/Créditos: Screenshot @cojofeliz

El exparticipante de “Hermanos de Leche” respondió después a la pelea, pues desde su cuenta de X, antes Twitter, mencionó que él es su propio gremio, además de que comenzó a pelear con sus mismos seguidores quienes defienden a El Cojo Feliz y El Tío Rober, por lo que el mismo Cojo Feliz le respondió de manera irónica.