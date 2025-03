Revelan la verdadera causa de muerte del icónico actor Gene Hackman y Betsy Arakawa, su esposa

La investigación sobre la muerte de la legendaria estrella de cine Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, continúa revelando detalles trágicos y desgarradores, pues más de una semana después del fatídico hallazgo en su residencia en Santa Fe, Nuevo México, las autoridades locales finalmente han compartido sus descubrimientos en una conferencia de prensa este 7 de marzo.

Fue el pasado 26 de febrero cuando los cuerpos de Hackman, de 95 años y su esposa, de 68, fueron encontrados sin vida en su hogar, un hallazgo que inicialmente fue clasificado como “sospechoso” por la policía local ya que junto a ellos también se encontró muerto su perro, lo que levantó aún más interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

A lo largo de los últimos días, la policía de Santa Fe, encabezada por el sheriff Adan Mendoza, estuvo trabajando en desentrañar las causas detrás de la muerte de la pareja. A pesar de los esfuerzos iniciales para obtener respuestas, fue hasta este 7 de marzo que a través de una conferencia de prensa se compartieron los nuevos hallazgos en el caso; después de llevar a cabo las autopsias correspondientes, la doctora Heather Jarrell, jefa de investigación médica de Nuevo México, junto con la Dra. Erin Phipps, veterinaria de salud pública estatal, revelaron las causas oficiales de muerte.

¿De qué murió el actor Gene Hackman y Betsy Arakawa?

Según los hallazgos oficiales, la causa de muerte de Gene Hackman fue determinada como una combinación de enfermedad cardíaca hipertensiva y aterosclerótica, complicadas por la presencia del Alzheimer, enfermedad lo consumió durante los últimos años. Por otro lado, la causa de la muerte de Betsy Arakawa fue atribuida a un síndrome pulmonar por hantavirus, una infección rara pero mortal que es transmitida por los excrementos y orina de roedores infectados.

Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron una pareja ejemplar que había permanecido juntos durante más de 30 años.

Fotografía: AP Photo.

El hantavirus, que se encuentra en áreas rurales y puede ser transmitido por contacto con roedores o sus excrementos, es conocido por ser una enfermedad altamente peligrosa que afecta los pulmones y los sistemas circulatorios. En este caso, la doctora Jarrell explicó que el diagnóstico fue confirmado a través de los exámenes postmortem realizados a Arakawa; también se explicó que la enfermedad es tan rara que muchos residentes de áreas urbanas no tienen conocimiento sobre los riesgos del hantavirus, que es endémico en algunas regiones de los Estados Unidos, especialmente en el suroeste.

Aunque en un principio se especuló que su muerte podría estar relacionada con una intoxicación por monóxido de carbono, las pruebas realizadas confirmaron la ausencia de este gas en su hogar. De la misma forma, las pruebas de COVID-19 y otras infecciones también resultaron negativas, descartando otras posibles causas de muerte.

Si bien, estas muertes fueron un golpe muy fuerte para la comunidad internacional, en la misma conferencia de prensa se reveló un detalle aún más desgarrador, ya que según los médicos forenses, es probable que Betsy Arakawa haya fallecido varios días antes que Hackman.

Arakawa, una exitosa pianista y cantante, había sido una figura clave en la vida de Hackman, tanto en lo personal como en lo profesional.

Fotografía: AP Photo.

Las pruebas se centran en el marcapasos de Hackman, mismo que sugiere que su fallecimiento ocurrió alrededor del 18 de febrero, lo que implica que Arakawa podría haber muerto en torno al 11 de febrero. Esto crea una imagen especialmente triste de la situación, ya que, debido al avanzado estado de su Alzheimer, Hackman podría no haber sido consciente de la muerte de su esposa.

¿Cuál fue la última película en la que actuó Gene Hackman?

La última película en la que actuó Gene Hackman fue "Welcome to Mooseport" (2004), una comedia dirigida por Daniel Petrie Jr., en donde Hackman interpretó a Monroe "Eagle" Cole, un expresidente de los Estados Unidos que se ve involucrado en una inesperada contienda electoral local en un pequeño pueblo, actuación que fue aplaudida por su habilidad para interpretar a un personaje un tanto arrogante pero encantador.

Después de "Welcome to Mooseport", Hackman se retiró de la actuación, dejando atrás una carrera que abarcó más de cinco décadas y le valió dos premios Oscar, así como otros galardones. Su retiro del cine fue definitivo, ya que no participó en ninguna otra producción cinematográfica desde entonces, pero durante su carrera, Hackman fue reconocido por su versatilidad y habilidad para interpretar a personajes complejos, desde villanos hasta héroes, lo que lo convirtió en uno de los actores más respetados de Hollywood. Aunque Hackman había estado retirado del cine desde finales de la década de 2000, su legado como uno de los grandes actores de su generación sigue siendo recordado.

Fotografía: AFP

Es por ello que la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa deja un vacío en el corazón de la comunidad cinematográfica y de los habitantes de Santa Fe, quienes lamentan la pérdida de una pareja que había sido un símbolo de amor y compromiso a lo largo de los años. A medida que se revelan más detalles sobre las causas de su fallecimiento, la comunidad sigue lidiando con la tristeza de una tragedia inesperada.