Lizbeth Rodríguez asegura que Celia Lora le rompió el corazón: “Ya no puedo hablar de esa mujer”

La polémica ha sido una constante en la carrera de Lizbeth Rodríguez, ejemplo de ello el supuesto romance con Celia Lora por el que ahora se dijo dolida debido a las declaraciones de la modelo en las que lo niega. La youtuber aseguró haber estado enamorada, pero ahora se dijo dispuesta a dejarlo atrás no sin antes hacerle saber que será ella quien “pierda” por el cariño que le tenía.

Lizbeth Rodríguez se dice dolida con Celia Lora

En un encuentro con los medios retomado por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube, la conductora de “Infieles” insistió en que sí tuvo un romance con Celia Lora y que sus declaraciones lograron romperle el corazón. Sin embargo, ha decidido dejar atrás ese capítulo en su vida ya que aún no entiende los motivos de su decisión.

“Me sigue doliendo, o sea, yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende. Yo digo: ‘Ay, Lizbeth, no aprendes’, nunca terminamos de conocer a las personas y me pasó ahora (…) Ella tiene sus momentos ahorita, tiene algo que no sé, ¿qué te digo yo? No estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón”, dijo.

Añadió: “Eloísa ya no es la persona que yo pensaba que era. Bien dicen ‘bendito sea el malentendido que hizo que sacaras lo peor’, al final del día uno no quiere personas negativas en su vida (…) Es una etapa, ya no estamos en esa etapa, pero nada, la vida sigue. Yo ya no puedo hablar de esa mujer, me voy a poner a llorar”.

Celia Lora niega romance con Lizbeth Rodríguez. IG @celi_lora

¿Qué dijo Celia Lora?

Ante el alboroto que se generó luego de que Lizbeth Rodríguez afirmara tener una relación con la hija del cantante Alex Lora, la estrella de OnlyFans aseguró que estaba soltera y que es algo que disfruta por lo que no está en sus planes a futuro tener una pareja y se lanzó contra la influencer.

“Este chistecito de Lizbeth ya llegó muy lejos, porque ya lo vi en todos lados, aunque no estoy en el país lo veo y creo que lo tenía que decir. La conozco hace cuatro años por ahí, yo hice fotos con ella, es mi amiga y la quiero mucho. Ya llevó haciendo fotos con muchas y nunca había dicho que yo anduviera con alguien de ellas”, dijo la modelo en un video compartido en sus redes sociales.