Tras hablar de su sexualidad, Billie Eilish pierde 100 mil seguidores en Instagram

Al parecer, algunos seguidores de Billie Eilish no parecieron estar de acuerdo con las recientes declaraciones realizadas por la cantante estadounidense a una revista acerca de su sexualidad.

De acuerdo con numerosos medios, la cuenta de Eilish en Instagram habría perdido más de 100 mil seguidores en menos de una semana, presuntamente a razón de que la cantante habría hablado sobre su orientación sexual en una entrevista con la revista Variety.

“Gracias Variety por mi premio y también por sacarme en una alfombra roja a las 11 de la mañana, en lugar de hablar sobre cualquier cosa importante. Me gustan los chicos y las chicas, déjenme en paz sobre eso, literalmente a quien le importa”, escribió Eilish en la red social.

Actualmente, la intérprete de “What was I made for” cuenta con 110 millones de seguidores en la plataforma, donde tiene uno de los perfiles más populares.

Explica Eilish su relación con las mujeres

En la entrevista que ilustra la portada de la más reciente edición de Variety, Eilish aborda algunos temas sobre su relación con las mujeres y cómo se ha sentido con su propio cuerpo desde hace algunos años.

“Nunca he sentido que me pueda relacionar muy bien con las mujeres. Las amo demasiado, como personas. Me siento atraída hacia ellas como persona, me siento atraída hacia ellas en realidad.

La cantante señaló que se siente atraída por las mujeres. Foto: Instagram / Billie Eilish

“Tengo conexiones profundas con las mujeres en mi vida, las amigas en mi vida, la familia en mi vida. Me siento físicamente atraída hacia ellas, pero también muy intimidada por ellas y su belleza y su presencia”, señaló al medio norteamericano.

En la entrevista, Eilish, quien tiene actualmente 21 años de edad, explicó que usa ropa amplia puesto que siempre ha estado algo insegura de su cuerpo y porque no quiere darle oportunidad a la gente que podría opinar sobre la sexualización de su imagen.