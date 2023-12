"¿No era obvio?", Billie Eilish sale del clóset y confiesa que le atraen las mujeres: VIDEO

¡Se une a la comunidad LGBTQ+!, este fin de semana el nombre de Billie Eilish se robó todos los reflectores luego de que ella misma confesó que no es heterosexual y que por el contrario, también se siente atraída hacia las mujeres. La noticia no sólo causó sensación porque salió del clóset, sino también porque desde hace ya un tiempo la intérprete de "Bad guy" ha sido acusada de hacer queerbaiting, es decir, colgarse del movimiento.

Billie Eilish confiesa que le gustan las mujeres: "¿no era obvio?"

La cantante más popular del momento ofreció una entrevista en la que se dijo atraída hacia su género; sin embargo, quedaron algunas dudas de si con su declaración en realidad estaba saliendo del clóset y hablando de sus preferencias por primera vez. Hasta este fin de semana cuando en un encuentro con Variety dio más detalles al respecto e hizo estallar la red.

La cantante dijo sentir miedo e intimidación en sui interacción con chicas. (Foto: IG @billieeilish)

Este sábado, Eilish asistió a la alfombra roja de Variety Hitmakers Brunch, desde donde confirmó las especulaciones de sus fans y también se mostró sorprendida porque la gente no había notado que en realidad pertenece a la comunidad LGBTQ+. "No (sabía que salí del clóset), pero pensé: '¿no era obvio?' No me di cuenta que la gente no lo sabía", dijo entre risas.

Durante sus nuevos comentarios se dijo emocionada de poder hablar sobre su orientación sexual y aunque afirmó que "soy para las mujeres", también confesó que puede llegarse a sentir con miedo e intimidada al interactuar con ellas, ¿la razón?, según dijo es por "su belleza y presencia".

Pide que sólo dejen existir a la comunidad. (Foto: IG @billieeilish)

Cabe destacar que cuando su salida del clóset comenzó a viralizarse en redes, muchos de sus admiradores señalaron que esta no debería de ser una novedad que cause impacto, pues sus gustos son igual de válidos que los de una persona heterosexual que no tiene que decir que lo es. Por su parte, la cantante hizo su propia versión de lo anterior con el siguiente comentario:

"¿Por qué no podemos simplemente existir? He estrado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablaba de ello".

Por otro lado, Billie Eilish se sumó a otros famosos y evitó el uso de etiquetas para hablar sobre sus preferencias, aunque en más de una ocasión dejó en claro que se siente atraída por las mujeres, aunque en sus declaraciones también expresó que nunca sintió que se pudiera relacionar bien con las chicas, pero las ama.

Esta inesperada salida del clóset revivió las acusaciones a las que se ha enfrentado la cantante, pues en más de una ocasión se le ha señalado de promover el queerbaiting, es decir, una forma de tomar a la comunidad LGBTQ+ y al movimiento como una estrategia de mercadotecnia nis pertenecer a algún grupo. Esto cobró fuerza especialmente porque sólo se le ha visto salir con hombres como son Jesse Rutherford, Matthew Tyler Vorce y Brandon Adams.