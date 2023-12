Lupillo Rivera reacciona a los comentarios que hizo Chiquis en su concierto sobre sus hermanos Rosie y Juan

Luego que este fin de semana Chiquis, la hija mayor de Jenni Rivera se hizo tendencia en redes sociales debido al fuerte mensaje que lanzó en contra de sus abuelos, Rosie y Juan Rivera, su tío Lupillo ya habló al respecto.

Y es que, desde que murió Jenni Rivera en 2012, sus hijos, los hermanos y padres de la cantante han protagonizado una eterna pelea en la que los herederos de “La Diva de la banda” han defendido sus derechos ante lo que la fallecida cantante les dejó al momento de su muerte.

La hija mayor de Jenni defendió a sus hermanos de los comentarios de su abuela

Fue durante una transmisión en vivo que Lupillo fue cuestionado por sus seguidores sobre lo que su sobrina mayor había dicho respecto a sus hermanos de quien está alejado desde hace varios años y también de sus padres.

Ante esto, Lupillo apoyó a su sobrina como desde que murió su hermana no ha hecho y es que es el único de los hermanos Rivera que apoya a Chiquis y sus demás hermanos.

Sin mencionar a sus hermanos y padres, el “Toro del corrido” felicitó a su sobrina por el gran éxito que ha tenido con “Abeja Reina” y con cada una de las presentaciones que ha tenido tanto en México como en Estados Unidos.

Este fin de semana, Chiquis se presentó en un recinto de Los Ángeles, California, en donde hizo un recorrido por sus éxitos musicales y también recordó cómo en cada una de sus presentaciones a su madre Jenni Rivera quien murió inesperadamente en 2012.

Además, Chiquis aprovechó su presencia en el escenario para lanzar un contundente mensajes a sus familiares y quiso dejar en claro que todo lo que su madre les dejó de herencia a sus hermanos les pertenece solo a ellos ya que “La Diva de la banda” siempre dijo que todo lo que tenía era para sus hijos más no para sus hermanos.

Chiquis envió un fuerte mensaje a sus tíos y abuelos

Mientras hablaba Chiquis en medio del escenario, su público aplaudía y apoyaba a la cantante quien arremetió al asegurar y dejar claro que su madre siempre dijo públicamente que todo lo que tenía era para y por sus hijos, declaración que el público apoyó con gritos y aplausos.

“...los fans de Jenni Rivera, saben muy bien que en todos lados ella siempre dijo que ella trabajaba por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano, no por su mamá ni su papá ella trabajó ¿por quién?, ¿por quién trabajo? (por sus hijos, respondió el público), Thank you so much” , aseguró Chiquis