La canción que Espinoza Paz escribió para una mujer que rechazó, aunque la amaba profundamente

Espinoza Paz es el “Cantautor del pueblo”, el ídolo de millones de personas, pero aunque ahora puede apantallar a cualquiera que escuche su voz o composiciones, durante sus inicios se sintió pequeño y “poca cosa” a la hora de querer enamorar a una chica que le gustaba mucho, por eso nunca hizo algo por establecer alguna conexión.

La chica en repetidos momentos acudió a buscarlo, pero al no obtener una respuesta de Espinoza Paz decidió darse por vencida y se casó con otra persona, la noticia llegó a oídos del grupero quien desde su dolor escribió una de las canciones que es de las más escuchadas de su ya popular carrera profesional.

¿A quien le escribió hombre Normal Espinoza Paz?

El famoso cantante le dedica “Hombre normal”, uno de sus temas más importantes a una chica que asegura fue su amor imposible, una mujer que nunca se enteró de sus sentimientos y que incluso ella llegó a pensar que el entonces joven no se sentía interesado en su belleza. Pero la razón por la que él nunca buscó la forma de acercarse fue porque no quería sufrir.

¿Cuántas canciones ha escrito Espinoza Paz?

Espinoza Paz ha creado importantes temas como “Hombre normal” que se volvió famosa en su voz y en la de Ricardo Montaner, pero también compuso melodías para otras estrellas como Jenni Rivera a quien le ofreció las letras de “Inolvidable”, además de “No llega el olvido” y con El Coyote trabajó el proyecto “Para impresionarte”, solo por mencionar algunas de sus grandes piezas.

Hasta el momento ni el mismo Isidro Chávez Espinoza, nombre real de la estrella tiene el conteo final de las canciones que ha escrito, pues en varios momentos ha dicho que las letras que compone llegan inmediatamente a su mente y utiliza el celular o algún cuaderno para escribir la idea y la música.

Letra completa de “Hombre normal” de Espinoza Paz

A través de esta canción, quiero decirte, cómo me siento

Sé que nada pasara, si mañana no me ves

Y tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés

Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención

Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón

Me hare pasar por un hombre normal

Que puede estar sin ti, que no se siente mal

Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza

Con madurez te voy retirar

Y por primera vez, prometo no llorar

Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza

Que le dijo a la ciudad, por tu desaparición

Como puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón

Me haré pasar por un hombre normal

Que puede estar sin ti, que no se siente mal

Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza

Con madurez te voy retirar

Y por primera vez prometo no llorar

Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza