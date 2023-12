Silvia Pinal: esta es la enfermedad que tiene hospitalizada a "La Última Diva del Cine Mexicano"

Durante las últimas horas el nombre de Silvia Pinal ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se dio a conocer que la emblemática actriz del Cine de Oro se encuentra hospitalizada por lo que sus seguidores se han mostrado interesados en saber cuál es el estado actual en el que se encuentra la reconocida conductora y por ello en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la encargada de dar a conocer que Silvia Pinal se encuentra hospitalizada fue la periodista de espectáculos María Luisa Valdés Doria, quien a través de sus redes sociales detalló que la madre de Alejandra Guzmán se encontraba en el área de terapia intensiva por problemas respiratorios, los cuales, no fueron especificados, además, mencionó que la reconocida actriz llevaba internada varios días pues habría sido ingresada a la clínica desde el pasado 22 de diciembre.

Sigue leyendo:

Tunden en redes a Alejandra Guzmán tras confesar que vendía tortas en la escuela

"Yo estoy tranquila", Alejandra Guzmán defiende a Enrique Guzmán de Mayela Laguna tras acusación de presunto abuso sexual contra una menor

María Luisa Valdés aseguró que Silvia Pinal estaba internada desde el 22 de diciembre. Foto: IG: maguichadoria

"Nueva información del estado de salud de Doña Silvia Pinal. Entró a terapia intensiva por problemas respiratorios, desde el 22 de diciembre, hoy fue Alejandra Guzmán a verla, le quitaron la máscara que le ponían para respirar y hoy se pudo sentar en un reposet. Nuestra diva tiene 92 años, esperemos su recuperación", fue lo informado por María Luisa Valdés Doria y como era de esperarse su reporta encendió las alarmas entre los seguidores de la matriarca de la Dinastía Pinal.

¿Cuál es la enfermedad que tiene hospitalizada a Silvia Pinal?

Tras todo el revuelo y preocupación que se generó en torno a la situación médica de Silvia Pinal, su entrañable amigo, el periodista de espectáculos, Juan José Origel, salió a ofrecer más detalles de la situación actual de la extitular de "Mujer, casos de la vida real" y aunque confirmó que sí está hospitalizada, el comunicador señaló que no hay nada de qué preocuparse pues la reconocida actriz sólo tiene una gripe, la cual, decidieron tratar en un hospital para evitar complicaciones debido a su avanzada edad.

"Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, pero está perfecta, no está mal, entonces no es nada de alarma, mi Silvita Pinal se encuentra delicada de gripa pero hasta ahí, entonces para que no se asusten ni hagan escándalo, ni mucho menos, ojalá Silvia pase el Año Nuevo con la familia" fueron las palabras de Pepillo Origel, las cuales, tranquilizaron a todos sus fans pues aparentemente fue ella misma quien ofreció los detalles de su situación actual.

Es importante señalar que, hasta el corte de esta redacción ningún familiar directo de Silvia Pinal ha salido a ofrecer declaraciones sobre la salud de la emblemática actriz, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando se emita información oficial o que incluso pueda ser la propia actriz quien pueda hablar sobre si situación médica.