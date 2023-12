Tunden en redes a Alejandra Guzmán tras confesar que vendía tortas en la escuela

Durante las últimas horas el nombre de Alejandra Guzmán ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que circula un video en el que “La Reina del Rock” revela que tuvo que vender tortas en la escuela para poder ganarse la vida debido a que sus famosos padres no le daban dinero, por lo que las declaraciones de la famosa cantante causaron un gran revuelo en redes sociales donde sus palabras fueron puestas en tela de juicio y terminó tundida.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estas declaraciones de Alejandra Guzmán fueron vertidas durante su participación en el un late night show conducido por Omar Chaparro, el cual, se grabó hace un par de años atrás, sin embargo, recientemente la producción del referido programa revivió el clip de dicha entrevista y la polémica se volvió a encender.

Alejandra Guzmán asegura que vendió tortas para poder salir adelante

Estas controversiales declaraciones de Alejandra Guzmán ocurrieron debido a que Omar Chaparro le preguntó hasta qué edad dejó de depender económicamente de sus famoso padres, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, sin embargo, “La Reina del Rock”, aseguró que nunca le daban dinero por lo que tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeña para ganarse la vida y uno de sus primeros emprendimientos fue vender tortas y papas durante su etapa escolar.

“Nunca les pedí dinero a mis papás, nunca me dieron dinero, si ni para el lunch… entonces yo vendía en el recreo tortas y papitas para comerme cuatro al final, pero yo trabajé desde chamaca”, expresó Alejandra Guzmán provocando una expresión de asombro en Omar Chaparro, quien enseguida preguntó a la cantante sobre el motivo por el que sus progenitores no le daban dinero y “La Reina del Rock” contestó que simplemente “eran codos”.

Alejandra Guzmán tachó a sus famosos padres de ser codos. Foto: IG: laguzmanmx

“No (era por falta de recursos), era por codos, claro, pero ¿sabes qué? Me hicieron mucho bien porque yo aprendí a ganarme mi dinero y nunca me ha faltado nada y desde siempre he sido muy chambeadora… ‘con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero’”, culminó el tema Alejandra Guzmán.

Tunden en redes a Alejandra Guzmán tras revelar que vendía tortas en la escuela

Como era de esperarse, estas declaraciones de Alejandra Guzmán causaron un gran revuelo en plataformas digitales y aunque cierto sector la reconoció por ser una mujer trabajadora, la mayoría de comentarios que generaron sus palabras fueron de incredulidad pues decenas de internautas pusieron en tela de juicio la veracidad de esta historia de “La Reina del Rock”, quien en otras entrevistas ha señalado que realmente nunca le faltó nada gracias a sus padres.

Alejandra Guzmán se convirtió en blanco de críticas tras contar que sus padres no le daban dinero. Foto: IG: laguzmanmx

Por otra parte, algunos internautas se cuestionaron cómo es que Alejandra Guzmán conseguía la inversión para las tortas y las papas, además, otros aseguran que la cantante inventó esta historia solo con la intención de llamar la atención y a la vez darle un plus a su imagen pública, no obstante, la cantante ha preferido mantenerse en silencio ante todos estos comentarios.