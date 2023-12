Livia Brito fue amante de Yordi Rosado, así lo confesó en VIDEO

Yordi Rosado goza de una extensa trayectoria en la pantalla chica, tiempo durante el que se han dado a conocer algunos de los romances que sostuvo con bellas celebridades y otros de los que poco se sabía. Como el que tuvo con la actriz cubana Livia Brito, quien admitió en pleno programa haber sido su amante y dio detalles del romance dejando sorprendidos a los seguidores de ambos.

Livia Brito admite haber sido amante de Yordi Rosado

La protagonista de “La Desalmada” fue una de las invitadas especiales al programa “De noche con Yordi Rosado” donde fue cuestionada sobre sus amores del pasado, fue entonces que sin dudarlo admitió haber sido amante del conductor: “Uno de los amores que yo siempre he querido y que nunca me ha hecho caso en la vida y que sufrí y lloré cuando me dijo que no es Yordi (…) Sí teníamos una relación y todo, o sea, era su amante”.

Sigue leyendo: Yordi Rosado y Franco Escamilla se burlan del brote psicótico de Richie O’Farrill y los tunden en redes

“No se me hace padre contarla aquí (…) Nos gustábamos mucho, pero los dos teníamos pareja”, dijo visiblemente nervioso e incómodo Yordi Rosado en aquel momento, pues aunque se trata de una confesión ocurrida en 2021 fanáticos revivieron el momento en redes sociales externando su sorpresa por el romance.

Romance desata dudas entre los fans

La noticia generó gran impacto en el público y los invitados, entre ellos Pedro Prieto en quien fue inevitable la expresión de asombro con la que muchos internautas dijeron sentirse identificados. Aunque otros usuarios aseguraron que todo pudo tratarse de una broma de la actriz y el conductor.

De acuerdo con lo que indicó Yordi Rosado, el romance entre ellos habría ocurrido entre 2012 y 2013 ya que fue el momento en el que Livia Brito se llevó el premio como Mejor actriz joven en los Premios TVyNovelas.