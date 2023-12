Arjona no se retira de los escenarios, este motivo lo hizo cambiar de idea

Ricardo Arjona generó gran alboroto con un comunicado compartido el pasado 10 de diciembre en el que se despedía de sus fanáticos tras una larga gira debido a problemas de salud; sin embargo, fue su equipo de trabajo el que se encargó de aclarar la situación asegurando que el el cantante guatemalteco no ha dado por terminada su carrera en la música y todo se habría tratado de un malentendido.

Así anunciaba Ricardo Arjona su supuesto retiro

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ricardo Arjona compartió un extenso comunicado en el que se despedía del público luego de su concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, de Santiago, Chile, que fue el último como parte de su gira “Blanco y negro volver”. En éste el cantante también compartió detalles de su estado de salud y destacó el esfuerzo de los médicos por mantenerlo de pie para que pudiera terminar sus compromisos de trabajo.

Ricardo Arjona reveló problemas de salud en la columna vertebral. Foto: IG @ricardoarjona

“Gracias por hace tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el `paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna”, es un poco de lo que se lee en el mensaje compartido por el cantante con el que algunos lamentaron la noticia, pero otros externaron felicidad ante ello.

Ricardo Arjona no se retira de los escenarios

Ante el alboroto que se generó entre los fanáticos, fue su equipo de trabajo el que se encargó de aclarar que el intérprete de canciones como “Mujeres” y “Dime que no” no se despide de manera definitiva de la música. Todo se trata de una pausa para que pueda recuperarse de las infiltraciones y la cirugía en la columna que le realizaron en los últimos meses.

“Ricardo Arjona no se retira. No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso”, señaló el equipo de trabajo del también compositor en un comunicado enviado a la agencia EFE.