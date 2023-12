El Manual de Ned: así de bella luce actualmente la entrañable Jennifer Mosely

Jennifer Mosely o simplemente “Moze” es uno de los personajes más recordados del “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”, sin embargo, tras el final de esta icónica producción juvenil muchos de sus fans le perdieron la pista debido a que los siguientes proyectos en los que participó no tuvieron tanto éxito en territorio nacional y por ello en esta ocasión te diremos que fue la simpática actriz que le dio vida a este personaje.

La encargada de darle vida al personaje de Jennifer Mosely se llama Lindsey Shawn, quien es originaria de Nebraska, Estados Unidos donde nació el 10 de mayo de 1989 y aunque hay muy poca información sobre sus primeros años de vida se sabe que tenía alrededor de 13 años cuando fue considerada para formar parte del elenco del “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”, producción que la catapultó a la cima de la fama.

“El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” duró un total de tres temporadas y a lo largo de los 54 episodios la presencia de Lindsey Shawn fue imprescindible pues su personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público, además, su interacción con Ned (Devon Werkheiser) fue tomando cada vez mayor relevancia y dicha situación llegó a tal grado que al final de la serie terminaron por emparejarlos.

¿Qué fue de Lindsey Shawn tras brillar en “El Manual de Ned”?

Tras el fin de “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” Lindsey Shawn logró mantenerse activa en la actuación y en los años siguientes pudo mantenerse vigente participando en distintas producciones televisivas como “Aliens in América”, “Eleventh Hour”, “10 things i hate about you”, “Body of proof”, “Suburgatory” y “Pretty Little Liars”, la cual, ha sido, hasta ahora otro de los proyectos más importantes de su carrera pues en dicha producción estuvo del 2011 al 2017.

En adición a su trabajo en televisión, Lindsey Shawn también tuvo oportunidad de incursionar en la pantalla grande, algunas de sus producciones más recordadas en este rubro son “Devolved”, “Nick & Tristan Go Mega Deg”, “Teen Spirit”, “16 Love” y “Secret Summer” entre otras.

Actualmente, Lindsey Shawn tiene 34 años de edad, hasta donde se sabe se encuentra soltera y tras la pandemia incursionó en la creación de contenido para plataformas digitales por lo que actualmente participa en al menos dos podcast, uno de ellos junto a sus excompañeros de “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned”, con quienes incluso realiza presentaciones por distintas ciudades de Estados Unidos y es dicho espacio el que ha propiciado que el interés en su persona se haya detonado durante las últimas semanas pues recientemente declaró que en más de una ocasión intimó con Devon Werkheiser (Ned) en el set de grabación.

Cabe mencionar que, en adición a estas actividades, Lindsey Shawn sigue sumamente activa en la actuación dentro del teatro y hasta ahora se desconoce si ya tiene algún proyecto en mente para regresar de forma estelar a la televisión pues de 2021 no ha aparecido en la pantalla chica.